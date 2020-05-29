Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Kurtalan ilçesinde vatandaşlar belirlenen alanlarda, sosyal mesafeye dikkat ederek ibadetlerini yerine getirdi.

Kurtalan ilçesinde vatandaşlar belirlenen alanlarda, sosyal mesafeye dikkat ederek ibadetlerini yerine getirdi. Kurtalan ilçesinde farklı noktalarda vatandaşlar maske takma, sosyal mesafeyi koruma gibi önlemlere dikkat ederek cuma namazını eda etti. Kaymakamlık Caddesinde bir araya gelen vatandaşlar, daha önce işaretlenen alanlara seccadelerini sererek cuma namazını kıldılar. Maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı. Kaynak: AA