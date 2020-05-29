Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Keban ilçesinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camilerde cuma namazı ilk kez kılındı.

Keban ilçesinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camilerde cuma namazı ilk kez kılındı. İlçe Müftülüğü tarafından yapılan organize ile vatandaşların alması gereken önlemler ve sosyal mesafe kuralları namazdan önce alındı. Müftülük tarafından belirlenen cami bahçesi ve alanlarda cuma namazı kılındı. Kaynak: AA