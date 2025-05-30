CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR (İl il cuma namazı vakitleri) Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yoğun nüfuslu şehirlerde yaşayan Müslümanlar için özellikle önemli. Namaz saatine dakikalar kala cami önlerinde yoğunluk yaşanmaması için doğru vakit bilgisi kritik önem taşıyor. Peki, 30 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı vakti, öğle ezanıyla birlikte başlamakta olup, cemaatle birlikte camide kılınması gereken bir ibadettir. İşte 30 Mayıs 2025 il il cuma namazı saatleri ve detaylı bilgiler…

CUMA NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 30 Mayıs 2025 cuma namazı saatlerine göre, Türkiye genelinde vakitler şehirden şehre küçük farklılıklar göstermektedir. En çok araştırılan üç büyük ilde cuma namazı vakitleri şu şekildedir:

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:07

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:51

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:14

30 MAYIS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diğer illerdeki cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazvakitleri.diyanet.gov.tr adresinden detaylı bilgi alabilirler.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir. Abdest alındıktan sonra cuma namazı kılmak için camiye gidilmelidir. Evde tek başına kılınamaz. Sadece erkeklere farzdır.

Önce, Cuma namazının dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu kılınan namaz Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Bu namazı cemaatte yer alan her Müslüman hutbeden önce tek başına olarak kılar ve sessizce Müezzin beklenir.

Sonra, cami içerisinde Müezzin tarafından sadece cami cemaatinin duyabileceği kadar yüksek bir sesle ikinci ezan okunur ve ardından imam minbere çıkarak hutbesini okunur. Hutbe okunduktan sonra, müezzin tarafında kamet getirilir ve cemaat imama uyarak Cuma namazının iki rekât farzı kılınır.

Daha sonra ise dört rekâttan oluşan Cuma namazının dört rekâtlık son sünneti kılınır. Bu son sünnetinde kılınış şekli yine Öğle namazının ilk sünneti gibidir.

Ardından, "Vaktine yetişip kılmadığım son Öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, aynen Öğle namazının farzının kılınışı gibi Zuhr-i Ahir namazı dediğimiz namaz kılınır.

Sonra da, iki rekât sünnet namazı kılınır. Bu namaza niyet ettim Öğle namazının 2 rekât son sünnetini kılmaya denir ve vaktin iki rekât son sünneti kılınır.

Namazlar kılındıktan sonra Müezzinin yönlendirmesi ile Ayet el-kürsi ve tesbih çekilir ve dualar edilir ve cemaat dağılır.