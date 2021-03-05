Cuma namazı saati! (5 Mart) Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati ile 81 ilde namaz ibadeti idrak edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde cuma namazı saatleri gündeme geldi. Peki, Cuma namazı saati! (5 Mart) Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peygamberimiz (s.a.s) tarafından "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'a farzdır." şeklinde beyan edilen cuma gününde, namaz saatleri her ilde farklılık gösterecek. Cuma namazı İstanbul'da 13:21'de, Ankara'da 13:05'te, İzmir'de 13:28'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Tüm illerin 5 Mart cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminden cuma namazı saat bilgisi yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL: 13:21

ANKARA: 13:05

İZMİR: 13:28

ADANA: 12:55

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NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR?

"Abdest nasıl alınır?" sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde yanıtlanmıştır:Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 93-94).Abdestle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el-Hidâye, I, 102) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir (Buhârî, Vudû, 2; İbn Mâce, Tahâret, 47).

Abdestin bu âyette ifadesini bulan dört farzında sünnî fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir. Ancak Hanefî mezhebinin dışında kalan diğer üç sünnî mezhebin bunlara bazı şartlar ilave ettiği görülür. Mesela abdeste niyet etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîlere göre, dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması (tertîp) Şâfiî ve Hanbelîlere göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîlere göre farzdır. Hanefilere göre ise bu sayılanlar sünnettir.

Sünnetlerine ve adabına (Buhârî, Vudû, 7; Ebû Dâvûd, Taharet, 50) riayet edilerek, abdest şöyle alınır:

Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavânîn, s. 84), diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir (Kâsânî, Bedâî', I, 23-25).

CUMA GECESİ OKUNACAK SURELER KEHF SURESİ'NİN FAZİLETİ

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]