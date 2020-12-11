Cuma namazı saat kaçta kılınır, ne zaman kaçta? İl il 11 Aralık 2020 cuma namazı saatleri ve vakitleri tıkla! Cuma namazı yasak mı?

Cuma namazını kılacak olan vatandaşlar cuma namazı saatlerini araştırıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul cuma namazı saati: 13:02

Ankara cuma namazı saati: 12:47

İzmir cuma namazı saati: 13:10

Adana cuma namazı saati: 12:36

Bursa cuma namazı saati: 13:02

Konya cuma namazı saati: 12:48

Gaziantep cuma namazı saati: 12:29

Hatay cuma namazı saati: 12:34

CUMA NAMAZI YASAK MI?

Cuma namazı, toplu olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde kılınıyor.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.