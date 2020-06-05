Cuma Namazı Nurettin Zafer stadında kılındı
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Cuma Namazı Nurettin Zafer stadında kılındı

Cuma Namazı Nurettin Zafer stadında kılındı Normalleşme sürecinin ilk cuma namazı Düzce'de Nurettin Zafer Stadında kılındı.

05.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:25

Cuma Namazı Nurettin Zafer stadında kılındı

DÜZCE - Normalleşme sürecinin ilk cuma namazı Düzce'de Nurettin Zafer Stadında kılındı. Yüzlerce kişi stadyumda çim sahanın üzerinde saf tutarken, bazı kişiler tribünlerde namaz kıldı.

Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süreden sonra Cuma namazlarının kılınması için onay verilmiş binlerce vatandaş camilerde namazını kılmıştı. Normalleşme sürecinin ardından ilk cuma namazı Düzce'de Nurettin Zafer Stadında kılındı. Yüzlerce vatandaş stadyumun çimlerinde saf tutarken, bazı vatandaşlar tribünlerde namaz kıldı.

Cuma Namazı Nurettin Zafer stadında kılındı

Kaynak: İHA

Manşet

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