Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 21 Şubat Cuma hutbesi

21.02.2020 01:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:00

Bir Cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 21 Şubat Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

CUMA HUTBESİ METNİ

Diyanet'in sitesinde yayımlanan 21 Şubat Cuma Hutbesi metni şu şekilde:

ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE YAKLAŞIRKEN

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle

buyuruyor: "Rabbinizin mağfiretine ve genişliği

göklerle yer kadar olan, Allah'a karşı gelmekten

sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete

koşun."

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber

Efendimiz (s.a.s) bizlere şu duayı öğretiyor:

"Allah'ım! Sen affedicisin, Kerîm'sin, affetmeyi

seversin, beni de affet."

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin sayısız lütuf ve ihsanı ile

ömrümüze bereket, ruhumuza sükûnet katan üç

ayların gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki Salı

günü Recep ayına kavuşmuş olacağız. Perşembe

gününü Cuma'ya bağlayan gece ise inşallah Regaib

gecesini idrak edeceğiz.

Bizleri bu manevi günlere ulaştıran Cenâb-ı

Allah'a hamd ü senalar; ümmetine ibadet ve itaati,

tevbe ve istiğfarı, dua ve niyazı öğreten Resûl-i

Ekrem'e salat ve selam olsun.

Kıymetli Müslümanlar!

Üç aylar, gafletten uyanmanın, kulluk

bilinciyle arınmanın adıdır. Üç aylar, her yıl

heyecanla gelişini beklediğimiz nadide zamanlardır.

İlahi rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı,

müminlerin topluca ibadete yöneldiği aylardır.

Rabbimizin kulları için açtığı sonsuz lütuf

kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ay, Cenâb-ı

Hakk'a iman ve ilticamızın, Resûlüllah'a itaat ve

muhabbetimizin nişanesidir.

Değerli Müminler!

Recep ayında, iki mübarek gece gönül

hanemize misafir olur. Bunlardan biri Regaib

gecesidir. Regaib, bütün istek ve arzularımızı

Allah'ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu

gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın

Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak

olduğunu bize öğretir.

Diğeri ise Sevgili Peygamberimizin ümmetine

emaneti olan Mescid-i Aksa ile bütünleşen Miraç

gecesidir. Miraç, maddi heveslerden manevi

değerlere geçmeyi, fani olandan baki olana

yücelmeyi bizlere hatırlatır.

Muhterem Müminler!

Recep ayından sonra, ruhen ve bedenen

Ramazan'a hazırlandığımız Şaban ayı karşılar bizi.

Şaban'ın ortasında parlayan Berat gecesi, kederden

ve ilahi cezadan kurtulmanın, af ve afiyete

kavuşmanın Allah'a kullukta gizli olduğunu

hatırlatır bize.

Üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası

mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan

Ramazan-ı şeriftir. Ramazan; oruç, Kur'ân, infak,

zekât, arınma ve tefekkür ayıdır. Ramazanın son

günlerinde kadrini bilenler için bin aydan daha

hayırlı olan Kadir gecesini ihya ederiz. Ve nihayet

Rabbimize itaatkâr bir kul olmanın mutluluğuyla

bayrama erişiriz.

Aziz Müslümanlar!

Rabbimize gönülden bağlanmak, O'na

hakkıyla ibadet etmek ve güzel ahlaka uygun bir

hayat sürmek için üç ayları fırsat bilelim. Hata ve

günahlarımıza tevbe edelim. Varsa kötü

alışkanlıklarımızı terk edelim. Haktan ve

hakikatten, iyiden ve güzelden yana yeni bir sayfa

açalım. Mahzun gönüllere neşe ve sevinç taşıyalım.

"Ben" duygusundan sıyrılıp "biz" olmanın şuuruna

varalım. Böylelikle dünyada ve ahirette huzura

erelim.

Bu vesileyle mübarek üç ayların ve Regaib

gecesinin milletimize ve ümmet-i Muhammed'e

hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz

ediyorum. Cenâb-ı Hak, Recep ve Şaban ayını

bizim için mübarek kılsın ve bizi Ramazan'a

kavuştursun.



