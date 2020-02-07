Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 7 Şubat hutbesi
İslam aleminde heyecanla beklenen bir zaman olan günlerin en değerlisi Cuma günü geldi! Duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde, Cuma namazı için camilere akın edilir. Sokaklara taşan cemaat, imamın okuyacağı 7 Şubat Cuma hutbesi huşu içinde dinleyecek. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, Cuma hutbesi metni ve detaylar...
Bir Cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 7 Şubat Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.
Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:
1. Müslüman olmak,
2. Akıllı olmalı,
3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,
4. Erkek olmak,
5. Hür ve serbest olmak,
6. Mukim olmak (misafir olmamak),
7. Sağlıklı olmak,
8. Kör olmamak,
9. Ayakları sağlam olmak.
ABDEST NASIL ALINIR?
Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.
CUMA HUTBESİ METNİ
Diyanet'in sitesinde yayımlanan 7 Şubat Cuma Hutbesi metni şu şekilde:
KUDÜS İSLAM YURDUDUR
Muhterem Müslümanlar!
Bir gün Meymûne annemiz Peygamberimize,
"Beytu'l-Makdis hakkında bize ne dersin" diye
sordu. Allah Rasûlü (s.a.s) şöyle cevap verdi: "Orası
mahşer yeridir, dirilişin gerçekleşeceği yerdir.
Gidin ve orada namaz kılın! Çünkü orada kılınan
bir vakit namaz, başka yerde kılınan bin vakit
namaz gibidir." Hz. Meymûne, "Peki oraya
gidecek imkân bulamazsam" diye sorunca Resûl-i
Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: "Kandillerinde
kullanılmak maksadıyla oraya zeytinyağı
gönderirsin. Böyle yapan da oraya gitmiş gibi
olur."
Değerli Müminler!
Kudüs, insanlığın en köklü mirasına şahitlik
eden cihanşümul bir değerdir. İmanlı bir duruşun,
vahye sabitlenmiş bir istikametin ve muhabbete
dayanan bir yönelişin sembolüdür. Nice
peygamberin aziz hatırasını taşıyan bir İslam
şehridir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksâ oradadır.
Sevgili Peygamberimiz, hutbemin başında
okuduğum hadisi-i şerifte şöyle buyurmaktadır:
"Yeryüzünde ibadet gayesiyle sadece üç mescid
için yolculuğa çıkılır: Mescid-i Harâm, Mescid-i
Nebevî ve Mescid-i Aksâ."
Kıymetli Müslümanlar!
Kudüs, "dârü's-selâm" diye anılır, yani barışın
şehridir. Kudüs, Müslümanların hâkimiyetinde
asırlarca özgürlüğün ve adaletin sembolü olmuştur.
Sadece müminlerin değil, herkesin ibadetini rahatça
yapabildiği, huzur içinde yaşayabildiği bir belde
olarak yönetilmiştir.
Ancak işgal edildiği günden beri Kudüs, huzuru
ve barışı unutmuştur. Kudüs mahzundur.
Avlusundan eksik olmayan çatışma, hakaret ve
zulümlerin gölgesinde, Mescid-i Aksâ mahzundur.
Aslında bu işgal, müminlerin birliğini, beraberliğini
ve mukaddes değerlerini hedef almaktadır.
Müslümanların öz vatanlarında, kendi camilerinde
ibadet etmelerine engel olmaktadır. Hâlbuki Allah'ın
mescitlerine zarar veren ve müminleri ibadetten
alıkoyanlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle
buyrulmaktadır: "Allah'ın mescitlerinde O'nun
adının anılmasına engel olan ve onların harap
olması için çalışandan daha zalim kim olabilir?
Aslında bunların oralara ancak korka korka
girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada zillet,
âhirette ise büyük azap vardır."
Aziz Müminler!
Filistin'i ve Kudüs'ü işgal etmek, aslında
sadece bu bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos
çıkararak barışa izin vermemek anlamına gelir.
Kudüs'te kargaşayı körüklemek ve savaştan
beslenmek, aslında insaf, vicdan ve merhamete
sırtını dönmektir. Kudüs gibi tarih boyunca insanlığı
kucaklayan bir şehirden Müslümanları çıkarmaya
çalışmak, aslında tüm insanlığın hukukunu ve
şerefini tanımamak demektir.
Mazlumların feryadı arşa uzanırken, yegâne
çözüm ümmet-i Muhammed'in bir araya gelerek
zulme ve işgale karşı çıkmasıdır. Zira imanlarını ve
imkânlarını bir araya getirdiklerinde, Müslümanlar
dünyanın en adil ve merhametli gücünü
oluşturacaktır. Hakkaniyet ve güven arayan
insanoğlunun ortak umudu olacaktır. Unutmayalım
ki Kudüs, ümmet-i Muhammed için, çiğnenen
harîm-i ismetini ve dağılan vahdetini kurtarma
vesilesidir. Ama aynı zamanda Kudüs, viran olan
yeryüzü yurdunu, dört bir köşesinden kan ve gözyaşı
akan dünyamızı ıslah etme davasıdır.
Muhterem Müslümanlar!
Kudüs, İslam yurdudur; Müslümanlara aittir.
Aziz milletimiz, Kudüs'e sevdalıdır; Mescid-i
Aksâ'yı canından ve malından daha aziz bilmektedir.
Dün olduğu gibi bugün de milletimizin desteği ve
yardımı, yıllardır Mescid-i Aksâ'nın muhafızlığını
yapan Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanındadır.
Aziz Müminler!
Hutbemi bitirirken birkaç gün önce sınır
ötesinde hain saldırıda, ardından Van'da meydana
gelen çığ felaketinde ve en son İstanbul'da yaşanan
uçak kazasında hayatını kaybeden bütün
kardeşlerimize, şehadet şerbeti içen
Mehmetçiklerimize, korucularımıza, kurtarma
ekiplerimize ve sivil vatandaşlarımıza Yüce
Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun