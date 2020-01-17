Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 17 Ocak hutbesi
İslam aleminde heyecanla beklenen bir zaman olan günlerin en değerlisi Cuma günü geldi! Duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde, Cuma namazı için camilere akın edilir. Sokaklara taşan cemaat, imamın okuyacağı 17 Ocak Cuma hutbesi huşu içinde dinleyecek. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, Cuma hutbesi metni ve detaylar...
Bir Cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 17 Ocak Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.
Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:
1. Müslüman olmak,
2. Akıllı olmalı,
3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,
4. Erkek olmak,
5. Hür ve serbest olmak,
6. Mukim olmak (misafir olmamak),
7. Sağlıklı olmak,
8. Kör olmamak,
9. Ayakları sağlam olmak.
ABDEST NASIL ALINIR?
Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.
CUMA HUTBESİ METNİ
Diyanet'in sitesinde yayımlanan 3 Ocak Cuma Hutbesi metni şu şekilde:
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL MEDYA AHLAKI
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam'ın ana gayesi, yeryüzünün
en şerefli varlığı olarak yaratılan insanın can, mal,
akıl, ırz ve inancını korumaktır. İslam, bu beş temel
değeri dokunulmaz kabul eder. Hangi sebeple olursa
olsun bu değerlerin zarar görmesine rıza göstermez.
Hayatın bütünü için geçerli olan bu durum
teknolojiyi kullanırken de, internet ve sanal âlemde
gezinirken de aynıdır.
Aziz Müminler!
Teknolojiyi dinin güzel saydığı, ahlakın
onayladığı ve akl-ı selimin doğru bulduğu şekilde
kullanmak mümince bir duruşun gereğidir. Bu alanı
amaçsız, verimsiz ve kontrolsüz bir mecra olarak
görmek ise İslam'ın korunmasını emrettiği beş temel
değeri ihlal etme anlamı taşır. Zira teknolojinin
bilinçsiz kullanımı, kişinin sağlığını tehdit ederek
canına, maddi kayba uğramasına neden olarak
malına zarar vermektedir. Gayr-i ahlâkî yönelimlerle
iffetini, aşırı ve sapkın ideolojilerle inancını
zedelemektedir. Düşünme ve idrak etme kabiliyetini
bozmakta, akli melekelerini zayıflatmaktadır.
Kıymetli Müslümanlar!
Allah'ın verdiği aklı ve hammaddeyi
kullanarak teknoloji üreten insan, bunu iyilik
yolunda kullanmakla sorumludur. Eğer teknolojiyi
kullanarak helal kazancın yerine kumara, tasarrufun
yerine israfa, iffetin yerine ahlaksızlığa, merhametin
yerine şiddete yöneliyorsa, büyük bir yanlışın
içerisindedir. Kendi eliyle fesadı yaygınlaştırıyor,
geleceğini tehlikeye atıyor demektir. Diğer yandan
telefon, televizyon ya da bilgisayar ekranının önünde
vaktini heba ediyorsa, kendisine, ailesine ve Rabbine
karşı vebal altına girmektedir. Maalesef aynı çatı
altında ama birbirinden habersiz yaşayan ailelerin
sayısı her geçen gün artıyor. İnsanoğluna zaman
kazandırması gereken teknoloji, günümüzde zaman
kaybetmenin ve vakit öldürmenin en aldatıcı tuzağı
haline geldi. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.s)
bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: "İki nimet
vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme
hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit."1
Değerli Müminler!
Hepimizin hayatında yerini alan internet ve
sosyal medya, başıboş, ilkesiz ve sorumsuz bir alan
olmamalıdır. Müslümana yakışan daima sorumluluk
bilinciyle hareket etmek, Rabbinin koyduğu sınırlara
uymaktır. Her durumda gerçeğin ve doğrunun
yanında yer almaktır. Unutmayalım ki normal
hayatta olduğu gibi internet ve sosyal medyada da
insanların haklarını ve özel hayatlarını ihlal etmek
haramdır. Mahremiyete saygı göstermeyen her adım
Kur'ân'ın, "Birbirinizin kusurlarını ve mahremini
araştırmayın."2 emri ile çelişir. Günlük hayatta
yalan söylemek, insanları karalamak, iftira atmak
nasıl günahsa, yayın dünyasında ve sosyal medyada
da aynı şekilde günahtır. Âlemlerin rabbi olan Allah,
sanal âlemde de bizleri görmektedir. Oradaki söz ve
davranışlarımızdan da bizi hesaba çekecektir.
Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Hakkında kesin
bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü
kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan
sorumludur."
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Aziz Müslümanlar!
Bugün bizler için teknolojiden tamamen uzak
bir hayat sürmek elbette mümkün değildir. Zaten
İslam'ın da böyle bir talebi yoktur. Ancak
teknolojiyi helal-haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki
ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal
etmeden kullanmak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Böylece vaktimizi daha verimli ve emeğimizi daha
anlamlı hale getirebiliriz. Yeryüzünü iyilikten ve
huzurdan yana imar edebiliriz. Yeter ki her nimet
gibi teknolojiyi de Cenâb-ı Hakk'ın koyduğu ölçü ve
sınırlara riayet ederek kullanalım.
Kıymetli Müminler!
Hutbemi bitirirken önemli bir hususu sizlerle
paylaşmak istiyorum. Malumunuz ilk ve orta
dereceli okullarımız bugün yarıyıl tatiline giriyor.
Başkanlığımız, yarıyıl tatilinde yavrularımızın ibadet
alışkanlığını pekiştirmek için tüm camilerimizde
"Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" şiarıyla
bir program uygulayacaktır. Bu vesileyle
çocuklarımızı ve gençlerimizi aileleriyle birlikte
camilerimize bekliyoruz. Başta velilerimiz olmak
üzere bütün cemaatimizin bu konuda duyarlı
davranacağına inanıyoruz. Rabbim bizlere göz
aydınlığımız olacak nesiller ihsan eylesin ve bizi
muttakilere önder kılsın!