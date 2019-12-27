Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 27 Aralık hutbesi

27.12.2019 05:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 05:00

Bir Cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 27 Aralık Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

CUMA HUTBESİ METNİ

Diyanet'in sitesinde yayımlanan 27 Aralık Cuma Hutbesi metni şu şekilde:

TEFEKKÜR İLE BİR ÖMÜR GEÇİRMEK

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: "Bu dünya hayatı, hakikatte

sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret

yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu

bilselerdi!"1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Dünyada

kimsesiz bir garip yahut gelip geçen bir yolcu gibi

ol!"2

Aziz Müminler!

Yaşlarımız farklı olsa da hepimiz ömür denilen

sayılı günlere sahibiz. Ne bir nefes önce ne de bir

nefes sonra, sadece Allah Teâlâ'nın bildiği bir anda,

can emanetimizi teslim edip bu dünyadan göçeceğiz.

Hesap için mahşer meydanına doğru yola çıkarken,

yanımızda imanımız ve salih amellerimiz dışında

azığımız olmayacak.

Zamanın değerini, hayatın anlamını, gençliğin

önemini, bir lokma nimetin ve bir nefes sıhhatin

şükrünü idrak edebilmişsek ne mutlu bize! Ama

günlerimizi heba etmiş, malımızı israfla yemiş,

aklımızı ya da bedenimizi zehirlemiş, sevdiklerimizi

incitmiş, ibadetlerimizi aksatmışsak, eyvahlar olsun

bize!

Bir miladi yılın daha sonuna geldiğimiz şu

günlerde, ömrümüzden bir koca yıl daha eksildi ve

ölüme bir adım daha yaklaştık. O halde tefekkür

zamanıdır! Geliniz, geride bıraktığımız yıl içerisinde

neler yaşadığımızı, hangi manevi bereket

kapılarından ve ilâhî imtihanlardan geçtiğimizi hep

birlikte tefekkür edelim.

Kıymetli Müslümanlar!

Geride bıraktığımız yılın başında üç ayları

karşıladık. Rahmetin ilk cemresi Regaib'i,

zihnimizin berraklığı ve yüreğimizin ferahlığı

Mirac'ı, mağfiretin zirvesi Berat'ı idrak ettik. Acaba

bu müstesna geceleri fırsat bilerek rağbetimizi

Rabbimize yöneltebildik mi? Peygamberimizin

"gözümün nuru"3 dediği namazlarımıza daha sıkı

sarılabildik mi? Pişman olup tevbe ederek hata ve

günahlarımızdan uzaklaşabildik mi?

Değerli Müminler!

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Ramazan ile

müşerref olduk. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir

Gecesi'ni idrak edip bayrama kavuştuk. Ne kadar

hamd etsek azdır! Zira mübarek Ramazan ayı, infak

ve ihsanın tadıyla nice yardımlaşma ve paylaşma

imkânı sundu bize. Sahurla berekete, oruçla sıhhate,

Kur'an'la nura, teravihle huzura eriştik. Kendimize

soralım: Ramazan'ın bereketini kuşanıp, yıl boyunca

mazlum ve muhtaç kardeşlerimizin dertlerine çare

olabildik mi? Kur'an ayı bittikten sonra da Kur'an

ile yaşamaya devam edebildik mi? Zikreden dilimiz,

şükreden kalbimiz, tevekkül eden aklımız, sabreden

bedenimiz bu güzel hasletlere alıştı mı?

Muhterem Müslümanlar!

Yine bu yıl içinde, iman, sadakat, şükür ve

teslimiyetin ifadesi olan kurbanlarımızla bayram

yaptık. Komşularımızın, akrabalarımızın,

yoksulların, yetimlerin haklarını gözettik. Bayramın

barış, huzur ve kardeşlik iklimini yaşadık. Acaba

geçirdiğimiz Kurban Bayramı, Rabbimize olan

bağlılığımızı, sevgi ve itaatimizi güçlendirdi mi?

Bayramın ardından yıl boyunca sadaka ve infak

bilincimizi canlı tutabildik mi? Paylaştıkça mutlu

olabildik mi?

Aziz Müminler!

Geride bıraktığımız yılın son diliminde,

Peygamber Efendimizin dünyamızı teşrifini ve

Mevlid-i Nebi Haftası'nı idrak ettik. Bu hafta

vesilesiyle, Allah Resûlü (s.a.s)'in aile konusundaki

tavsiyelerini dinledik. Onun ailesinde şefkat, adalet,

güven ve istişarenin hâkim olduğunu yeniden

hatırladık. Kendimize soralım: Peygamberimizi

örnek alarak aile değerlerimize sahip çıkabildik mi?

Sevgiyle kurduğumuz yuvalarımızı adalet ve

merhametle koruyabildik mi? Şiddete asla

müsamaha göstermeyerek, sorunlarımıza akl-ı selim

ile çare bulabildik mi?

Kıymetli Müslümanlar!

Dünya hayatı ahirete uzanan bir yol; insan

sorumluluk yüklenen bir yolcu; ömür ise meşakkatli

ama kıymetli bir yolculuktur. Öyleyse dünyada yolcu

olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. Dünyalık

olan ne varsa, hepsine bir yolcu kadar değer verip,

nihai hedefimizin cennet olduğunu unutmadan

yaşayalım. Ömrümüzün ve elimizdeki nimetlerin

kıymetini bilelim. Her günümüzü Rabbimizin

rızasına uygun, faydalı işlerle, iyilik gayesi ve

tefekkür sermayesi ile geçirelim.