Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 13 Aralık hutbesi
İslam aleminde heyecanla beklenen bir zaman olan günlerin en değerlisi Cuma günü geldi! Duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde, Cuma namazı için camilere akın edilir. Sokaklara taşan cemaat, imamın okuyacağı 13 Aralık Cuma hutbesi huşu içinde dinleyecek. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, Cuma hutbesi metni ve detaylar...
Bir Cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 13 Aralık Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.
Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:
1. Müslüman olmak,
2. Akıllı olmalı,
3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,
4. Erkek olmak,
5. Hür ve serbest olmak,
6. Mukim olmak (misafir olmamak),
7. Sağlıklı olmak,
8. Kör olmamak,
9. Ayakları sağlam olmak.
ABDEST NASIL ALINIR?
Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.
CUMA HUTBESİ METNİ
Diyanet'in sitesinde yayımlanan 13 Aralık Cuma Hutbesi metni şu şekilde:
NAMAZ: RABBİMİZE YAKIN OLMA ÇABAMIZ
Muhterem Müslümanlar!
Bir gün Peygamberimiz (s.a.s) ashabıyla sohbet
ederken onlara şöyle bir soru sordu: "Birinizin
kapısının önünden bir nehir geçse ve o nehirde
günde beş defa yıkansa, o kimsede kirden eser
kalır mı?" Sahâbe-i kirâm, "Kalmaz Ya Resûlallah"
diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber
Efendimiz şöyle buyurdu: "İşte beş vakit namaz da
böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok
eder."1
Aziz Müminler!
Peygamberler tarihinin en köklü ibadeti olan
namaz, yüce dinimiz İslam'ın beş temel esasından
biridir. Namaz; insanın ruhu, bedeni, aklı, yüreği,
sevgisi ve hürmetiyle, kısacası bütün varlığıyla
Allah'a yönelişinin sembolüdür. İnsanoğlu ne zaman
Rabbinin kulluk davetine gönülden icabet edip
namazlarını eda etmişse, o zaman gerçek anlamda
huzura kavuşmuştur. Ancak ne zaman namazlarını
ihmal edip Rabbiyle arasındaki bağı zayıflatmışsa, o
zaman da nefsani arzularının esiri olmuş ve hüsrana
uğramıştır.
Kıymetli Müslümanlar!
Ezanın ulvi davetiyle Cenâb-ı Hakk'ın
huzurunda namaza duran mümin, aşkını, bağlılığını,
itaatini ve teslimiyetini O'na arz eder. Bu haliyle
namaz, müminin hasretle beklediği ve Yüce
Yaratanına en yakın olduğu buluşma anıdır. Namaz
dünyaya ait telaşe, dert ve sıkıntıları bir kenara
bırakarak çıkılan mukaddes bir yolculuktur. Asli
vatanı olan cennetten uzağa düşmüş insanın, ihlasını
ve istikametini koruyan bir hayatla Rabbine dönme
arzusudur. Nitekim Peygamberimizin ifade
buyurduğuna göre, "Cennetin anahtarı namazdır."2
Namaz, şükür ve minnettarlık zamanıdır.
Yaratan ve yaşatan, nimet verip doyuran, koruyan ve
bağışlayan Allah Teâlâ'ya karşı, müminin vefa
borcudur.
Değerli Müminler!
Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede
Hak Teâlâ (c.c) şöyle buyuruyor: "Kitaptan sana
vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz
namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.
Allah'ı anmak en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı
bilir."3 Öyleyse namaz, arınma ve korunma çabasıdır.
Namazlarına değer veren, özen gösteren, tekbirinden
selamına kadar namazın bütün rükünlerini dosdoğru
ve huşû içinde eda eden bir mümin, ibadet şuuruna
sahip demektir. İbadet şuuru ise kul olma bilincidir.
Allah'ın daima kendisini gördüğünü ve işittiğini
bilerek, takva, merhamet ve nezaketle yaşamaktır.
İşte bu sebeple namaz, müminin sadece ibadet
borcunu değil, aynı zamanda üstün ahlâkını da temsil
eder. Namaz kılan kişi, her türlü aşırılıktan,
kabalıktan ve şiddetten korunur. Namazla güçlenen
maneviyatı sayesinde, hayâ ve edebe aykırı
davranışlardan uzak durur.
Aziz Müslümanlar!
Peygamberimize ve onun şahsında bütün
müminlere hitaben Kur'an'da şöyle buyrulur: "Ailene
namazı emret; kendin de ona sabırla devam et.
Senden rızık istemiyoruz; aksine biz seni
rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı
gelmekten sakınanlarındır."
4 Allah Resûlü (s.a.s),
bu emrin gereği olarak her sabah kızı Hz. Fatıma'nın
kapısına uğrar ve "Ey ev halkı! Haydi, namaza!"
diyerek onları namaza davet ederdi.5 Bugün bizler de
aynı şekilde kendimizi ve ailemizi namaza
alıştırmakla sorumluyuz.
O halde, namazın şifa veren, güven ve sükûnet
aşılayan ikliminde Rabbimizle buluşmaktan ailece
mahrum kalmayalım. Bu hayatta "dinimizin direği",
ahirette ise "hesabımızın ilk sorusu" olan
namazlarımızı ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki,
namaz bir külfet değil, aksine kendimizi tanımaya,
yenilenmeye, zikir, şükür ve tefekkür ile
olgunlaşmaya vesile olan eşsiz bir nimettir. Sevgili
Peygamberimizin müjdesiyle hutbemi bitirmek
istiyorum: "Kim, Allah'ın bir emri olduğunu kabul
ederek, rükûlarına, secdelerine, abdestlerine ve
vakitlerine özen göstermek suretiyle beş vakit
namazı kılmaya devam ederse cennete girer."6