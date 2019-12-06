: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 6 Aralık hutbesi

06.12.2019 08:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:30

Bir Cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 6 Aralık Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

CUMA HUTBESİ METNİ

Diyanet'in sitesinde yayımlanan 6 Aralık Cuma Hutbesi metni şu şekilde:

BATIL İNANÇ VE HURAFELER

Muhterem Müslümanlar!

Peygamberimiz (s.a.s) bir gün, amcasının oğlu

Abdullah b. Abbas'la yolculuk yaptığı esnada ona

şu tavsiyelerde bulundu: "Delikanlı! Sana bazı

şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni

gözetsin. Allah'ı gözet ki O'nu daima yanında

bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste!

Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım

dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda

vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında

sana fayda veremezler. Bütün insanlar sana

zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri

dışında sana hiçbir zarar veremezler..."1

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam, tüm insanlığa imanın

hakikatlerini, dünya ve ahiret huzurunun yollarını

gösterir. Sadece Allah'a kulluk etmeyi, O'na

güvenmeyi, O'nun rahmetine sığınmayı ve yalnız

O'ndan yardım dilemeyi emreder. Bunun yanında

bütün batıl inanç ve hurafeleri reddeder. İnsanların

bilgisizlik ve çaresizliklerini fırsat bilerek, duygu

ve değerlerini istismar etmeyi büyük bir günah

sayar. Ne var ki insanoğlu zaman zaman dinimizin

bu ilkelerini göz ardı etmiş, falcı, büyücü, kâhin,

sihirbaz ve medyumlardan medet umar hâle

gelmiştir.

Kıymetli Müslümanlar!

Gelecekten haber verme, kısmet açma, şans

getirme, şifa dağıtma iddiasında bulunmak ve

bundan yardım ummak İslam'ın özüne aykırıdır.

Zira, gaybın bilgisi yalnızca Allah'a aittir. Her şeye

gücü yeten yegâne kudret sahibi O'dur. Yediğimiz

her lokma, içtiğimiz her yudum suyu bizlere

lütfeden O'dur. Dertlerin dermanı, hastalıkların

şifası, sıkıntıların çaresi O'ndadır. Bizleri her an

koruyup gözeten, yürekten yakarışlarımıza ve

samimi dualarımıza icabet eden yalnızca Cenâb-ı

Hak'tır.

Değerli Müminler!

Rabbimize iman ve tevekkül etmişken,

umudunu fala bağlayıp geleceğini ona göre

planlamak, büyü ve kehanetten medet ummak asla

doğru değildir. Yıldızların hareketlerine bakarak

insanların kader ve kısmetine dair sonuçlar

çıkardığını iddia etmek mümince bir duruşa

yakışmaz. Rakamlara, günlere, aylara, hiçbir gücü

ve kudreti olmayan nesnelere gizem ya da

uğursuzluk atfetmek, inancımızla bağdaşmaz.

Kötülüklerden koruduğuna inanarak bir boncuğu

kutsal saymak, ağaca bağlanan çaputta, havuza

atılan parada kısmet aramak yüce dinimizin

yasakladığı davranışlardır.

Aziz Müslümanlar

Şöyle bir düşünelim! Başkalarının dertlerine

büyü ya da sihir gibi gayrimeşru yollarla çare

bulduğunu iddia edenler, niçin kendi dertlerine çare

olamazlar! Geleceğin bilgisine sahip olduğu

yalanıyla insanların umudunu sömürenler, bu

bilgiyle neden kendileri doğru yola erişemezler?

Şifa dağıttığını söyleyerek insanları aldatanlar, nasıl

olur da kendi hastalıklarına şifa bulamazlar?

Kıymetli Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum Felak suresinde

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "De ki: Yarattığı

şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman

gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü

yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı

vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine

sığınırım!"2

O hâlde, Rabbimiz tarafından imana elverişli

ve iyilik yapmaya hazır yaratılan tertemiz

fıtratımızı batıl inanç ve hurafelerle bozmayalım.

En kıymetli hazinemiz olan imanımızı, samimi

duygu ve niyetlerimizi doğru dinî bilgilerle

güçlendirelim. Huzurlu bir hayat için alın teriyle

çalışmayı, helal yoldan kazanmayı, hastalanınca

tedavi olmayı, sebeplere sarılmayı düstur edinelim.

Kısa ve haksız yoldan kazanmaya teşvik eden umut

tacirlerine kanmayalım. Dünya ve ahirette başarıyı

ve kurtuluşu, şifayı ve kısmeti Rabbimizden

isteyelim. O'nun, gönülden ettiğimiz duaları

karşılıksız bırakmayacağına daima inanalım.

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