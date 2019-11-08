Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

08.11.2019 06:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 06:00

Bir cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından 8 Kasım Cuma hutbesi konusu ise 'Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür' şeklinde belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

CUMA HUTBESİ METNİ

Diyanet'in sitesinde yayımlanan 8 Kaısm Cuma Hutbesi metni şu şekilde:

MEVLİD-İ NEBİ

Muhterem Müslümanlar!

Bugün Cuma; müminlerin bayramı. Bu gece

Mevlid-i Nebi gecesi; insanlığa İslam'ı tebliğ eden,

hakkı ve hakikati öğreten, cennete giden yolda

rehberlik edip her haliyle en güzel örneğimiz olan

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa

(s.a.s.)'in dünyayı teşriflerinin yıldönümü. Bizleri

özü güzel, sözü güzel son Peygambere ümmet

olmakla şereflendiren Yüce Rabbimize hamd ü

senalar olsun. O'nun âlemlere huzur, rahmet ve

güven elçisi olarak gönderdiği Resûl-i Zîşân

Efendimize, âline ve ashabına salât ve selâm olsun.

Aziz Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), insanlığı huzura

ve kurtuluşa çağıran bir davetçi, hatadan ve isyandan

uzaklaştıran bir uyarıcıydı. "Bir mümin neye inanır?

Bir Müslüman nasıl yaşar?" sorusunun en

mükemmel ve canlı cevabıydı. Muhabbet, şefkat,

vefa, cesaret ve feraset gibi erdemler onun şahsında

adeta ete kemiğe bürünmüştü. Zayıflar, güçsüzler,

mağdur edilenler onunla yeniden insan olmanın

saygınlığını kazanmıştı. O, öyle merhamet sahibiydi

ki onu yok etmek isteyenler bile hidayete ererek

onda hayat bulmuştu. Nitekim cehaletin ve zulmün

esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin

kaybolduğu karanlık bir dönem, Peygamber

Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin,

adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete

dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve

değerlerini kaybeden insanlar, onun yolundan

giderek, kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın, güzel

ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri

olmuşlardır.

Kıymetli Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s) "Ben güzel ahlakı

tamamlamak üzere gönderildim."1 buyurmuştur.

Peygamberimizin hayatı, nice güzel söz ve davranışa

sahne olmuştur. "İnsanlar Âdem'in çocuklarıdır,

Âdem ise topraktandır."2 hadis-i şerifiyle, bütün

insanların Allah katında eşit olduğunu beyan eden ve

üstünlük ölçüsü olarak takvaya işaret eden odur.

Kendisiyle konuşurken heyecanlanıp titreyen birine,

"Korkma! Ben de senin gibi kuru et yiyen bir

kadının oğluyum."3 buyurarak ümmetine mütevazı

olmayı öğreten odur. "Allah'ım! Senden hidayet,

takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum."

yakarışıyla dünyanın geçici nimetlerinden ziyade,

Rabbimizin rızasını amaç edinmeyi bizlere öğütleyen

yine odur.

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de şöyle

buyurur: "İçinizden Allah'ın lütfuna ve âhiret

gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça

zikredenler için hiç şüphe yok ki, Allah'ın

Resûlünde güzel bir örneklik vardır."5

O halde, Sevgili Peygamberimizi daha iyi

tanıyalım, anlayalım ve onun aziz sünnet-i

seniyyesinin hayatımızda belirleyici bir rol

üstlenmesini sağlayalım. Düşünce dünyamıza onun

zihniyeti ile yön verelim ve gönüllerimizi onun

ahlakıyla arındıralım. Peygamberimizin asla taviz

vermediği ilkeleri biz de hayatımızın her alanında

koruyalım. Unutmayalım ki Resûl-i Ekrem'i örnek

aldığımız ölçüde imanımız, insanlığımız ve

toplumumuz özlediği güzel günlere kavuşacaktır.

İşte o zaman Peygamber Efendimizin mevlidi,

hepimizin dünyasında gerçek anlamda yeniden

doğuş olacaktır.

Muhterem Müslümanlar!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid gecesini

takip eden hafta Mevlid-i Nebi Haftası olarak idrak

edilecektir. Başkanlığımız bu yıl, Mevlid-i Nebi

Haftası temasını "Peygamberimiz ve Aile" olarak

belirlemiştir. Zira bencilliğin ve çıkar ilişkilerinin

girdabında huzurun kaybedildiği, sevginin maddi

kaygılar içerisinde hapsedildiği dünyamızda en çok

aile değerlerimiz zarar görmektedir. Dolayısıyla

ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde

geleceğe taşınması hepimizin sorumluluğudur.

Her konuda olduğu gibi aile konusunda da en

güzel örneğimiz Allah Resûlü (s.a.s)'dir. Mevlid-i

Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle

Sevgili Peygamberimizin hâne-i saadetindeki sevgi,

şefkat, güven, huzur ve istişare ortamı toplumumuzla

paylaşılacak, günümüzde aile kurumunun yaşadığı

sorunlara Kur'an ve sünnet ışığında çözümler

getirilmeye çalışılacaktır.

Bu vesile ile Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik

ediyor, haftamızın aziz milletimize ve bütün İslam

âlemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden

niyaz ediyoruz.