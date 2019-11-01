Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?
İslam aleminde heyecanla beklenen bir zaman olan günlerin en değerlisi Cuma günü geldi! Duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde, Cuma namazı için camilere akın edilir. Sokaklara taşan cemaat, imamın okuyacağı 1 Kasım Cuma hutbesi huşu içinde dinleyecek. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, Cuma hutbesi metni ve detaylar...
Bir cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından 1 Kasım Cuma hutbesi konusu ise 'Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür' şeklinde belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.
Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:
1. Müslüman olmak,
2. Akıllı olmalı,
3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,
4. Erkek olmak,
5. Hür ve serbest olmak,
6. Mukim olmak (misafir olmamak),
7. Sağlıklı olmak,
8. Kör olmamak,
9. Ayakları sağlam olmak.
ABDEST NASIL ALINIR?
Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.
CUMA HUTBESİ METNİ
Diyanet'in sitesinde yayımlanan 1 Kasım Cuma Hutbesi metni şu şekilde:
DÜNYEVİLEŞMEK: GEÇİCİ OLANA
GÖNÜL VERMEK
Muhterem Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s), Bahreyn halkıyla
bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi
göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü
miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashâb-ı kirâm
merakla elçinin ve getirdiği malların etrafında
toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah
Resûlü (s.a.s), durumu görünce önce gülümsedi,
sonra şu uyarıda bulundu: "Sevinin ve sizi
sevindirecek nimetleri bekleyin! Vallahi sizin için
fakirlikten korkmam. Ancak ben, sizden önceki
ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi
sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya
nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de
yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helâk ettiği
gibi sizleri de helâk etmesinden korkarım."1
Kıymetli Müminler!
Yüce dinimiz İslâm, hayatımızın tamamını
kuşatır. Rabbimizin emir ve yasakları, dünyada sırat-ı
müstakime, ahirette ise cennete ulaşmamıza
vesiledir. Buna rağmen bazen bizler, dünya
meşgalesine dalar, dinimizin hayat veren ilkelerini
göz ardı ederiz. Peygamberimizin rehberliğinden ve
örnekliğinden uzaklaşır, İslam'ın hayatımıza anlam
katan etkisini yavaş yavaş kaybederiz. Geçici olana
meyleder, dünya-ahiret dengesini kaybeder,
dünyevileşiriz.
Değerli Müslümanlar!
Dünyevileşmek; kişinin Allah'ı ve ahireti
unutarak büyük bir hırsla dünyaya sarılmasıdır.
Rabbine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi,
tamamıyla dünyaya yönelmesidir. Dinî inanç, değer
ve davranışları hayatından uzaklaştırmasıdır. Hiç
ölmeyecekmiş gibi dünya malına düşkün olmasıdır.
Yüce Rabbimiz, insanın bu yanlış tutumu hakkında
şöyle buyurmaktadır: "Fakat siz dünya hayatını
tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret, daha hayırlı ve
süreklidir."
Aziz Müminler!
Cenab-ı Hak bizleri bu fani dünyaya imtihan
için göndermiştir. Müslüman elbette dünyası için
çalışacaktır. Ama ahiretini de ihmal etmeyecektir.
Her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa
da dünya nimetlerinden de meşru şekilde
yararlanmak esastır. Yeter ki mümin, elde ettiği
imkânların mahkûmu olmasın, imkânlarını
Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde kullansın.
Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle
buyurur: "Allah'ın sana verdiğinden O'nun
yolunda harcayarak âhiret yurdunu iste; ama
dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde
bozgunculuk çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah
bozguncuları sevmez."
Kıymetli Müslümanlar!
Dünyevileşmenin bize verdiği zararların
başında bilinçsiz tüketim gelmektedir. Dünyanın bir
köşesinde insanlar yiyecek bir lokmaya bile
muhtaçken, diğer bir köşesinde israf ve savurganlık
had safhadadır. Maalesef, günümüz insanı mutluluğu
tüketimde arar hale geldi. Çok ve pahalı tüketmekle
mutlu olacağını zanneder oldu. Oysa aşırı ve
dengesiz tüketim, insanî ve ahlakî değerlerimizi
aşındırıyor. Bilinçsiz tüketim sebebiyle birçok insan,
borç ve faiz batağında bocalıyor. Nice ailede
huzursuzluk ve çaresizlik yaşanıyor. Hâlbuki Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) çağlar ötesinden insanlığı
şöyle uyarmıştır: "Âdemoğlu 'Malım, malım!' der.
Ey âdemoğlu! Acaba yiyip tükettiğinden, giyip
eskittiğinden ve âhirette karşılığını almak üzere
verdiğin sadakadan başka senin malın var mı
ki?"
Muhterem Müminler!
İsrafı iktisada, hırsı kanaate, endişeyi tevekküle,
bolluğu berekete dönüştürmenin yolu dünya ve ahiret
arasında denge kurmaktır. Her iki hayatımıza da hak
ettikleri oranda yatırım yapmaktır. O halde, dünya
hayatının göz açıp kapayana kadar geçtiğini
aklımızdan çıkarmayalım. Sonsuz olan ahiret
hayatımız için hazırlık yapalım. Her işimizde ve
davranışımızda gösterişten uzak, sade ve mütevazı
olalım.
Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle
bitiriyorum: "Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz
haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, o
aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi
kandırmasın."