Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

01.11.2019 10:19

Bir cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından 1 Kasım Cuma hutbesi konusu ise 'Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür' şeklinde belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

CUMA HUTBESİ METNİ

Diyanet'in sitesinde yayımlanan 1 Kasım Cuma Hutbesi metni şu şekilde:

DÜNYEVİLEŞMEK: GEÇİCİ OLANA

GÖNÜL VERMEK

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Bahreyn halkıyla

bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi

göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü

miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashâb-ı kirâm

merakla elçinin ve getirdiği malların etrafında

toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah

Resûlü (s.a.s), durumu görünce önce gülümsedi,

sonra şu uyarıda bulundu: "Sevinin ve sizi

sevindirecek nimetleri bekleyin! Vallahi sizin için

fakirlikten korkmam. Ancak ben, sizden önceki

ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi

sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya

nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de

yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helâk ettiği

gibi sizleri de helâk etmesinden korkarım."1

Kıymetli Müminler!

Yüce dinimiz İslâm, hayatımızın tamamını

kuşatır. Rabbimizin emir ve yasakları, dünyada sırat-ı

müstakime, ahirette ise cennete ulaşmamıza

vesiledir. Buna rağmen bazen bizler, dünya

meşgalesine dalar, dinimizin hayat veren ilkelerini

göz ardı ederiz. Peygamberimizin rehberliğinden ve

örnekliğinden uzaklaşır, İslam'ın hayatımıza anlam

katan etkisini yavaş yavaş kaybederiz. Geçici olana

meyleder, dünya-ahiret dengesini kaybeder,

dünyevileşiriz.

Değerli Müslümanlar!

Dünyevileşmek; kişinin Allah'ı ve ahireti

unutarak büyük bir hırsla dünyaya sarılmasıdır.

Rabbine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi,

tamamıyla dünyaya yönelmesidir. Dinî inanç, değer

ve davranışları hayatından uzaklaştırmasıdır. Hiç

ölmeyecekmiş gibi dünya malına düşkün olmasıdır.

Yüce Rabbimiz, insanın bu yanlış tutumu hakkında

şöyle buyurmaktadır: "Fakat siz dünya hayatını

tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret, daha hayırlı ve

süreklidir."

Aziz Müminler!

Cenab-ı Hak bizleri bu fani dünyaya imtihan

için göndermiştir. Müslüman elbette dünyası için

çalışacaktır. Ama ahiretini de ihmal etmeyecektir.

Her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa

da dünya nimetlerinden de meşru şekilde

yararlanmak esastır. Yeter ki mümin, elde ettiği

imkânların mahkûmu olmasın, imkânlarını

Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde kullansın.

Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle

buyurur: "Allah'ın sana verdiğinden O'nun

yolunda harcayarak âhiret yurdunu iste; ama

dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde

bozgunculuk çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah

bozguncuları sevmez."

Kıymetli Müslümanlar!

Dünyevileşmenin bize verdiği zararların

başında bilinçsiz tüketim gelmektedir. Dünyanın bir

köşesinde insanlar yiyecek bir lokmaya bile

muhtaçken, diğer bir köşesinde israf ve savurganlık

had safhadadır. Maalesef, günümüz insanı mutluluğu

tüketimde arar hale geldi. Çok ve pahalı tüketmekle

mutlu olacağını zanneder oldu. Oysa aşırı ve

dengesiz tüketim, insanî ve ahlakî değerlerimizi

aşındırıyor. Bilinçsiz tüketim sebebiyle birçok insan,

borç ve faiz batağında bocalıyor. Nice ailede

huzursuzluk ve çaresizlik yaşanıyor. Hâlbuki Sevgili

Peygamberimiz (s.a.s) çağlar ötesinden insanlığı

şöyle uyarmıştır: "Âdemoğlu 'Malım, malım!' der.

Ey âdemoğlu! Acaba yiyip tükettiğinden, giyip

eskittiğinden ve âhirette karşılığını almak üzere

verdiğin sadakadan başka senin malın var mı

ki?"

Muhterem Müminler!

İsrafı iktisada, hırsı kanaate, endişeyi tevekküle,

bolluğu berekete dönüştürmenin yolu dünya ve ahiret

arasında denge kurmaktır. Her iki hayatımıza da hak

ettikleri oranda yatırım yapmaktır. O halde, dünya

hayatının göz açıp kapayana kadar geçtiğini

aklımızdan çıkarmayalım. Sonsuz olan ahiret

hayatımız için hazırlık yapalım. Her işimizde ve

davranışımızda gösterişten uzak, sade ve mütevazı

olalım.

Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle

bitiriyorum: "Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz

haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, o

aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi

kandırmasın."