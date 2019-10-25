Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

25.10.2019 08:00

Bir cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından 25 Ekim Cuma hutbesi konusu ise 'Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür' şeklinde belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

CUMA HUTBESİ METNİ

Diyanet'in sitesinde yayımlanan 25 Ekim Cuma Hutbesi metni şu şekilde:

25 EKİM CUMA HUTBESİ İÇİN TIKLAYIN

DUALARIMIZ MEHMETÇİĞİMİZ İÇİN

Aziz Kardeşlerim!

Bu mübarek saatte, bu icabet ve bereket vaktinde bir

tanıdığımdan bahsedeceğim size. "Vatan" deyince gerisini

unutuveren bir delikanlıdan...

Siz de bileceksiniz; adını Fahr-i Kâinat'ın adıyla

anıp "Mehmetçik" dediğimiz kahramandır o… Bazılarınız

onu tarih sayfalarından tanırsınız. Güçlü, atılgan, zeki,

becerikli ve gözü pekti. Daima ön safta olmak isterdi.

Durmazdı, durmak nedir bilmezdi. Cepheden cepheye

koşarken arkasında bazen bir bacağını, bazen bir kolunu,

bazen bir gözünü bırakır, ama vatan sevgisini daima

ileride, en önde tutardı. "Vatan sağ olsun!" derdi, "Yeter

ki vatan sağ olsun!"

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamberimiz buyuruyor ki, "Allah, sadece kendi

yolunda cihad etmek ve kelime-i tevhidi doğrulamak

üzere sefere çıkan kimseyi cennete sokmaya veya

çıktığı evine sevap ve ganimet ile döndürmeye kefil

olmuştur."1 Mehmetçiğimiz bu muştuyla yine yürüdü.

Mevsimlerden en çok baharı, aylardan en ziyade

Ağustos'u severdi ama şu Ekim günlerinde de yürüdü.

Terörden bunalanlara barış, huzuru kaçırılanlara huzur,

yüreği tutuşanlara serinlik dağıtmak üzere…

Barış Pınarı dedi yürüyüşünün adına. Yanında da

arkadaşları, eşten dosttan tanışları, kardeşleri…

Kimimizin evladı, kimimizin kardeşi… Bizim

çocuklarımız, hepimizin ciğerpareleri…

Aziz Müminler!

Mehmetçik, geceleri gündüze, gündüzleri geceye

sığdırmak için zamanı ve mekânı unutmuş koşuyor…

Mehmetçik, teriyle ve kanıyla dünya tarihini yeniden

yazıyor. Onun koruduğu sınırlarımızda, yalnızca

ülkemizin değil, bütün insanlığın kaderi hercü mercden

kurtuluyor.

Bu öyle bir insanlık mücadelesi ki, "Gevşemeyin,

üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan

sizlersiniz."2 buyuran Yüce Kitabımız, barış yolunda

kahraman ordumuza umut oluyor. Bu öyle bir iman ve

vatan aşkı ki, Kur'an bu aşkla toprağa düşen canları şöyle

anlatıyor: "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü

sanmayın. Bilâkis onlar diridirler; Allah'ın lütuf ve

kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir hâlde

Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar.

Değerli Kardeşlerim!

Hiç şüpheniz olmasın ki, Cenâb-ı Hakk'ın

yardımıyla, hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin

tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır.

Mehmetçik siperleri tuttukça, bütün düşmanlarımızın da,

onların içimize saldıkları zavallıların da hayalleri

hakikatlerimize; tuzakları imanımıza çarpacak,

kışkırttıkları terör selinin içinde kendileri boğulacaktır.

Ordumuz barış uğruna ilerledikçe, ay yıldızlı bayrağımızın

gölgesinde masumlar, kadınlar, çocuklar güven ve huzura

kavuşacaktır.

Aziz Müminler!

Mehmetçik ki, bir sancağın gölgesinde, alnında

yıldızlar parlayan cevherimiz, hazinemizdir… Mehmetçik

ki, vatan, bayrak, millet ve devlet uğruna tek yürek olan

kahramanlık destanımızdır… Mehmetçik, dünyanın iyiliği

için cephede, insanlık adına siperdedir. Ve onlar omuz

omuza, sırt sırtayken; mazlumların ve hakları ellerinden

alınanların imdadına koşarken yerde ve gökte, uzakta ve

yakında bütün dualarımız onlaradır, onlar içindir. Teri

damladığında merhamet, kanı döküldüğünde rahmet olsun

diye… Onlar içindir Fetihler, Fatihalar, Yasinler… Ve

âminler onlar içindir…

Âmin! Ey varlığın Aziz ve Kerîm olan Rabbi! Ey

âlemlerin Rahman ve Rahim olan Rabbi!.. Yücelerden

yüce olan bâbına geldik, rahmetini istemeye cenâbına

geldik. Adını andık ve huzuruna durduk. Askerimiz için

yardım diliyor, ordumuza zafer istiyoruz. Canlarını koru

meşakkatten, afetten; bedenlerini koru yorgunluktan ve

gafletten…

Ey dünyada orduları celal ile var eden var, ey

ahirette şehitlere cemalini ihsan eden Allah'ım! Varlığına

inandık, birliğine inandık; Sana sığındık ve Sana

güvendik. Gayrı, İslam ümmetini birbiriyle sınandırma

İlahi, fitne ateşinde masumları yandırma İlahi. Terör

elindeki mazlumları kurtar karanlık düşüncelerden,

uyandır gaflettekileri sabahı olmayan gecelerden… Bu

yolda dostlarımızı yerindirme, düşmanları sevindirme.

Rahmetini kesme kahraman ordumuzdan, bereketini alma

cennet yurdumuzdan. Tasasını çektiklerimizden emin eyle

bizleri; karanlık yollarda rehber-i din eyle bizleri.

Hezimete uğrat terörün uşaklarını ve efendilerini ve

zalimlerin kendilerine kırdır yine kendilerini.

Ey bütün noksanlardan münezzeh olan Allah'ım!

Şehitlerimize ikramını, gazilerimize dermanını eriştir.

Acısı olanların acısını dindir, umudumuzu zafere eriştir.

Duamızı Kâbe'de edilen dualara say. Rahmetini kesme

üzerimizden diye yalvarıyoruz; merhametini esirgeme

bizden diye yalvarıyoruz… Ezanımızı dindirtme ya Rab!

Vatanımızı böldürtme ya Rab! Bayrağımızı indirtme ya

Rab! Başımızı eğdirtme ya Rab; Mehmetçiklerin ayağına

taş değdirtme ya Rab! Bir an evvel zafer bulup şanla

dönsünler; en kısa zamanda huzurla dönsünler.

Devletimizi kuran, bu toprakları bize vatan kılan, şehit ve

gazilerimizin ruhları şâd olsun. Âmin, ve'l-hamdülillahi

Rabbi'l-Âlemin…