Cuma namazı, maske ve sosyal mesafeli kılındı
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Cuma namazı, maske ve sosyal mesafeli kılındı

AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerden, bugün 292 camide maskeli ve sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Cuma namazı, maske ve sosyal mesafeli kılındı
29.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:34

 AKSARAY'da  koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerden, bugün 292 camide maskeli ve sosyal mesafeli cuma namazı kılındı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerden, bugün tekrar ibadete açıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen 292 cami sosyal mesafeli ve maskeli bir şekilde cuma namazı kılındı.  Namazda vatandaşlar evlerinden getirdikleri seccadeleri kullandı. Kentteki Ulu Cami'nin avlusu ve yeşil alan bölümünde ise yaklaşık bin kişi  cuma namazını kıldı.

Namazını kılan vatandaşlardan Şahin Turgut, Yüce Mevla'ya sonsuz şükürler olsun. Bugünleri gösterdi. Bütün Müslüman alemine sıhhat, sağlık ve afiyet versin. Bir daha o günleri Allah göstermesin. Bugünden daha mutlu bir gün olamaz.ö diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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