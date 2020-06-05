Cuma namazı kuyruğu BURDUR'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, belirlenen alanlara, sıkı tedbirler altında alındı.

BURDUR'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, belirlenen alanlara, sıkı tedbirler altında alındı. Alanlara girişte, uzun kuyruklar oluştu.

Koronavirüs sürecinde normalleşme adımları sonrası geçen hafta kılınan ilk cuma namazının ardından, Burdur'da vatandaşlar bugün de cuma namazını kılmak için valiliğin belirlediği yerlere akın etti. Burdur Valiliği'nin kent merkezinde cuma namazını kılmak için belirlediği 15 yerden biri olan Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda namaz kılmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.Tek noktadan giriş yapılan alana namaz kılmak için gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp, ellerinde dezenfektan sıkıldı. Burdur Belediyesi tarafından seccadesi olmayanlara tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı. Namazı, İl Müftü Vekili Yüksel Güzel kıldırdı.

Kaynak: DHA