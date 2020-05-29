Cuma namazı Kovid-19 salgını sonrası ilk kez kılındı Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazı kılındı.

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazı kılındı.

Şanlıurfa'da valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen cami avluları ve boş alanlar ekiplerin dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarıyla hazır hale getirildi.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi avlusunda da gerekli düzenlemeler yapılarak namaz kılınması için hazırlandı.

Dergah Camisi avlusuna gelen vatandaşlara görevliler tarafından dezenfektan verildi. Vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri seccadelerle aralıklı olarak saf tutup, cuma namazını eda etmenin mutluluğunu yaşadı.

Uzun bir aradan sonra kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de namaz öncesi kentteki camilerde incelemede bulunarak, önlemlerle ilgili bilgi aldı.

Adıyaman

Adıyaman'da da kentin birçok noktasında belirlenen cami avluları ve boş alanlar ekiplerin çalışmalarıyla hazır hale getirildi.

Tarihi Yenipınar Camisi'nde de belediye görevlileri tarafından seccade ve maske dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını kıldı.

Vali Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de kentteki camilerde incelemelerde bulanarak, önlemlerle ilgi bilgi aldı.

Malatya

Malatya'da da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personelince cuma namazı öncesinde Turgut Özal Camisi'nde vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vatandaşlar avluda işaretlenen alanlara seccadelerini sererek namaz kıldı.

Polis ekipleri ise vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını denetledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen cami avluları ve boş alanlar ekiplerin çalışmaları sonrası ibadete hazır hale getirildi.

Abdulhamithan Camisi avlusuna gelen vatandaşlara görevliler tarafından dezenfektan verildi, ateşleri ölçüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cami girişinde tedbirler alınırken, kapasitenin dolması üzerine içeriye alınmayan vatandaşlar diğer camilere yönlendirildi.

Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak avluya serdikleri seccadelerinin üzerinde namazını kıldı.

Bu arada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Kilis

Kilis'te de şehrin birçok noktasında valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen cami avluları ve boş alanlar ekiplerin çalışmaları sonrası namaza hazır hale getirildi.

Sabah saatlerinde başlatılan hazırlıklar kapsamında dezenfektan ve ilaçlama çalışması yapılan alanlara maskesiz girişlere izin verilmedi.

Gerekli önlemler sonrası alana alınan vatandaşlar, namazı kendi getirdikleri seccadeler üzerinde eda etti.

Bu arada Vali Recep Soytürk, namaz öncesi kentteki camilerde alınan önlemleri inceledi.

Gaziantep

Gaziantep'te de valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen cami avluları ve boş alanlarda vatandaşlar namazlarını kıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendi seccadeleriyle gelen vatandaşlar, belirlenen alanlarda saf tuttu.

GAÜN Camisi'nin imamı Veysel Karakuş'un kıldırdığı cuma namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, akademisyen, öğrenci ve çevredeki esnaf katıldı.

Vali Gül, salgın süreci dolayısıyla uzun zamandır cuma namazı kılınmadığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu hafta ilk defa cuma namazıyla camilerimiz açıldı. Uygun olan camilerimizin bahçelerinde, uygun olmayan camiler için de yakınındaki açık alanlarda yerler belirlendi. Şu anda da üniversitenin içerisindeyiz. Rektörümüze teşekkür ederim, güzel bir organizasyon yaptı. Açık alanda insanlar birbiriyle temas etmeden bu sosyal mesafeyi muhafaza ederek, maskeli biçimde namazlarını kıldı. Bundan sonraki süreçte tamamen vatandaşlarımız, hemşerilerimize iş düşüyor. Sosyal mesafeyi muhafaza ederek, maskelerini takarak ve kişisel hijyene dikkat ederek, önceki hayatlarına devam edecekler ama önceki hayatları hiçbir zaman önceki gibi olmayacak, yeni sistemde her şeyde bir anlamda kendilerini disipline edecekler."

Kaynak: AA