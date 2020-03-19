Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı kılınmayacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazı kararı! Türkye'de koronavirüs görülmesinin ardından sosyal medyada "Cuma namazı kılınacak mı, Cuma namazı kılınmayacak mı" şeklinde sorular soruldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığından cevap geldi. Peki, Cuma namazı artık kılınmayaacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma namazı açıklaması geldi. Sosyal medyada yayılan 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına cevap veren başkanlık konu ile ilgi duyuru yaptı. Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi!

CEMAATLE NAMAZ KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor. İslam dininin insan sağlığına her zaman önem verdiğini vurgulayan Erbaş, salgın riski ortadan kalkana dek camilerde ve mescitlerde cemaatle birlikte namaz kılınmayacağını söyledi.

CUMA NAMAZI KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar Cuma namazı başta olmak üzere tüm cami ve mescitlerde cemaatle birlikte namaz kılınmasına ara verildiğini söyledi. Camiler, bireysel ibadet yapmak isteyenlere açık olacak, toplu şekilde ibadet etmek isteyenlere müsaade edilmeyecek.

VAKİT NAMAZLARINDA CEMAAT YAPILACAK MI?

Erbaş açıklamasında, "Peygamber efendimiz 'Bir yerde veba hastalığı varsa oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba varsa oradan uzaklaşın' demiştir. Efendimiz burada salgına karşı alınması gereken tedbirin gereğini vurgulamıştır.Bu meyamda doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda, namazların evlerde kılınmasının uygulamalarının varlığı da bilinmektedir." dedi.

CAMİLERDE CEMAATLE NAMAZ KILINMASINA ARA VERİLDİ

Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesine karar verilmiştir.Camilerin münferiden (Bireysel olarak, tek başına) namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."