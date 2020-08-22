Cuma namazı kılarken dengesini kaybedip sırt üstü düştü BURSA'nın İnegöl ilçesinde camide cuma namazı kılarken dengesini kaybeden genç, sırt üstü düştü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde camide cuma namazı kılarken dengesini kaybeden genç, sırt üstü düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde cuma namazı kılan genç, dengesini kaybedip, sırt üstü düştü. Bu sırada arkasında namaz kılan Erdal Kaydı, genci düştüğü yerden kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen genç ile Erdal Kaydı, namaza devam etti. O anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA