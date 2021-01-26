Cuma namazı kaç rekâttır? Diyanet fetvaları!
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Cuma namazı kaç rekâttır? Diyanet fetvaları!

26.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:48
Cuma namazı kaç rekâttır? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Cuma namazı kaç rekâttır? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Cuma namazı kaç rekâttır?

Dini konularda araştırma yapanlarCuma namazı kaç rekâttır? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaCuma namazı kaç rekâttır? konusunda fetva yayınladı. Peki,Cuma namazı kaç rekâttır? İşte, detaylar

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

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