Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne kadar sürer, ortalama kaç dakika sürer?

Cuma namazı kaç dakika sürer? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cuma namazının ne kadar süreceği, gün ortasında gündemde yer almaya başladı. Cuma namazı sonrasında işlemleri bulunan vatandaşlar, bu hususta Cuma namazı ne kadar sürer sorusuna cevap arıyor. Peki, Cuma namazı kaç dakika sürer?İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

CUMA NAMAZI İLE YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zira Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslüman'a farz olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; Ebû Muhammed el-Bağavî, Mesabihu's-Sünne, I/470). Ancak Cuma namazını kılmaları halinde bu kimselerin namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

ZUHR-İ AHİR (SON ÖĞLE) NAMAZI NEDİR?

Son öğle namazı anlamına gelen Zuhr-i âhir namazı, bir kısım İslâm bilginleri tarafından, Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen, ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır.

Sıhhat şartlarındaki ihtilaf sebebiyle Cuma namazının geçerli olmaması ihtimalinden hareketle zuhr-i ahir namazının kılınmasının gerektiğini ileri sürenler olduğu gibi, buna karşı çıkanlar da olmuştur.

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