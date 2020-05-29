Cuma namazı için tek kullanımlık seccade ürettiler HATAY'ın Kumlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde, camilerde kullanılmak üzere tek kullanımlık seccade üretildi.

HATAY'ın Kumlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde, camilerde kullanılmak üzere tek kullanımlık seccade üretildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde, 16 Mart'tan bu yana geçici olarak ibadetlere kapatılan camiler, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden açıldı. Kumlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü de gönüllü usta öğretici ve kursiyerler ile birlikte, cemaat için tek kullanımlık seccade üretti. Merkezin müdürü Hasan Duman Yurtseven, Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın desteklediği projeyle üretilen seccadelerin sadece cuma namazı kılacak cemaate dağıtılacağını söyledi. Yurtseven, 500 adet seccadenin cemaate dağıtılmak üzere ilçe müftülüğüne teslim edildiğini belirterek, "Kumlu Halk Eğitim Merkezi olarak halkın sağlığına yönelik projelere devam ediyoruz. İlk etapta 500 adet seccade hazırladık, hedefimiz en kısa sürede sayıyı 3 bine çıkartmaktır" dedi.

Kaynak: DHA