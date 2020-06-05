Cuma namazı için stadyumu doldurdular
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Cuma namazı için stadyumu doldurdular

Sungurlu'da koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal hayatta normalleşmenin ikinci adımının atılmasıyla birlikte ikinci Cuma namazı kılındı.

Cuma namazı için stadyumu doldurdular
05.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:13

Sungurlu'da koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal hayatta normalleşmenin ikinci adımının atılmasıyla birlikte ikinci Cuma namazı kılındı.

Şehir stadyumunun yanı sıra vatandaşlar İlçe müftülüğü tarafından önceden belirlenen 16 cami avlusu ve 4 okul bahçesinde Cuma namazını eda etti.

Sosyal mesafeye uygun saf tutan vatandaşlar cuma namazını kıldı. 4 rekat ilk sünnet, hutbe okunması ve 2 rekat farz namazıyla tamamlanan cuma namazının ardından vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak alandan ayrıldı. Tıklım tıklım dolan stadyumda kimi çok duygulandı kimi de namaz kılabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Cuma Namazının öncesinde Emniyet güçleri girişlerde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Cuma namazına seccade ile gelmeyenler alınmazken, cami girişlerinde maske dağıtıldı. 65 yaş üstü vatandaşlar ise geri gönderildi.

İlçe sakinleri, namaz için stadyumu ayarlayan yetkililere de teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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