Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, stadyumda kılınan cuma namazına korona virüsle mücadele nedeniyle 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlama kapsamında alınmayan ve duvarın arkasından cemaati izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 88 yaşındaki Osman Duymaz'a, Cumhurbaşkanı Recep...

Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye
14.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:06

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, stadyumda kılınan cuma namazına korona virüsle mücadele nedeniyle 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlama kapsamında alınmayan ve duvarın arkasından cemaati izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 88 yaşındaki Osman Duymaz'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen hediye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Beyşehir ilçesinde ilk cuma namazının kılınacağı stada 65 yaşın üzerinde olması dolayısıyla görevliler tarafından alınmayan ve stadyum duvarı gerisinden namaz kılmak için bir araya gelen vatandaşlara bakışıyla gündeme gelen 88 yaşındaki Osman Duymaz'ı evinde ziyaret etti. Mustafa Akış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek bir süre sohbet ettiği Osman Duymaz'a gönderdiği seccade ve hediyeleri takdim ederek, "Spor sahasında namaza gittin. Orada bir görüntü çıktı. Herkes mahzun oldu. Herkesi etkiledi. Biz de hem senin halini hatırını soralım istedik. Cumhurbaşkanımızın da çok selamı var, ondan bir hediyemiz var, bir seccademiz ve Cumhurbaşkanlığından bir hediyemiz. Kabul buyurursan çok teşekkür ederiz. İnşallah dua edelim, bu bela bir önce kalksın, rahat rahat namaz kılalım inşallah" ifadelerini kullandı.

Osman Duymaz ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği hediyeler ile ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve beraberindekilere teşekkür etti.

AYŞE KIVRAK DA UNUTULMADI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, daha sonra bir süre önce balkonda mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kurtarılan ve kurtarıldıktan sonra kendisini kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine etliekmek yemeleri ve çocuklarına çikolata almaları için para vermek isteyen 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak'ı da evinde ziyaret etti. Mustafa Akış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile gönderdiği seccade ve yazma hediyesini takdim ettiği Kıvrak'la bir süre sohbet etti. Akış, "Biz seni görmeye, halini hatırını sormaya, hediyelerimizi vermeye geldik. Burada sana bir yazma var, bir de seccade var. Cumhurbaşkanımızdan sana hediye. Dua et inşallah teyze, dualarında bizleri unutma" diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Erdoğan ile Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da hediyeler verdiği Ayşe Kıvrak, "Allah bin kere razı olsun. Hepinize dua ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, korona virüs tespit edilmesi dolayısıyla bir süre önce karantina uygulanan Esence Mahallesini de ziyaret ederek, mahalle muhtarı Muharrem Boru ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

(Ali Rıza Önses/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Lara Şener Şen Sibel Can Fatma Girik
Spor Caner Erkin Semih Özsoy Bülent Uygun Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 14:07:03. #1.15#
title