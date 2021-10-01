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Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

Koronavirüs (Kovid-19) Pandemisi sürecinde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor tesisleri Cuma Namazı'na ev sahipliği yaparken, havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar Cuma Namazını kılmak için Spor Salonlarına akın etti.

ERZURUM (İHA) - Koronavirüs (Kovid-19) Pandemisi sürecinde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor tesisleri Cuma Namazı'na ev sahipliği yaparken, havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar Cuma Namazını kılmak için Spor Salonlarına akın etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm illerde bulunan spor tesislerinde Cuma Namazı kılınırken, Erzurum'da da havanın yağışlı olması ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar Cuma Namazını kılmak için Spor Salonlarına akın ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazım Karabekir Spor Salonu ve Yakutiye Spor Salonu da, Cuma Namazına, her Cuma günü ev sahipliği yapıyor.

Erzurum'da okulların 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonu başlaması, Atatürk Üniversitesi ile ETÜ'nün uzun bir aradan sonra kapılarını yüz yüze eğitime açması sonucu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor salonları Cuma günleri vatandaşlarla dolup taşıyor.

Özellikte Atatürk Üniversitesi ve ETÜ'nün yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte vatandaşlar Cuma namazını Kazım Karabekir Spor Salonu'nda kılıyor.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek Cuma Namazı ibadeti yerine getirilerken, İmam Hatip Musa Kazım Keskin de Cuma Hutbesinde 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiiler haftasının önemi ve anlamından bahsetti. - ERZURUM

Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler

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Haber: Cuma Namazı için spor salonlarına akın ettiler - Haberler
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