Cuma namazı için maskeler hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cuma namazı için maskeler hazır

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yarın kılınacak ilk cuma namazı öncesi merkez ve kırsal mahalle camilerine 17 bin 200 adet maske teslim etti.

Cuma namazı için maskeler hazır
28.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:04

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yarın kılınacak ilk cuma namazı öncesi merkez ve kırsal mahalle camilerine 17 bin 200 adet maske teslim etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 10 haftadır ibadete kapalı olan camiler yarın itibariyle yine kısıtlamalı olarak açılıyor. İnegöl'de belirli kaideler çerçevesinde ilk etapta sadece cuma namazı, öğlen ve ikindi namazının kılınacağı 54 cami Diyanet İşleri tarafından belirlenerek açıklandı. Camilerin belli olmasının ardından bahçelerde kılınacak cuma namazı öncesi İnegöl Belediyesi detaylı bir dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı. Tedbirler dahilinde camilerde abdest alınmayacak, maske takılacak, evden seccade ile gelinecek, sosyal mesafeye dikkat edilecek ve tokalaşma yapılmayacak. İnegöl Belediyesi, maske konusunda da bir dizi tedbir aldı. Cemaatin maskesiz namaz kılmaması için yapılan organizasyonla merkezdeki 54 cami ile Cerrahi, Yeniceköy, Kurşunlu ve Tahtaköprü mahallelerindeki camilere ulaştırılmak üzere İnegöl Müftülüğüne 8100 adet maske teslim edildi. Kırsal mahallelerdeki 91 cami için de İnegöl Muhtarlar Derneğine muhtarlara teslim edilmek üzere 9100 adet maske teslim edildi.

Maskelerin yarın cuma namazı öncesi camilerdeki din görevlilerinin organizasyonuyla maskesi olmayan cemaate dağıtılacağı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ersin Korkut Bergüzar Korel Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Nihat Özdemir Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Cuma namazı için maskeler hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 15:04:39. #1.15#
title