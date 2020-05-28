Cuma namazı için maskeler hazır Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yarın kılınacak ilk cuma namazı öncesi merkez ve kırsal mahalle camilerine 17 bin 200 adet maske teslim etti.

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yarın kılınacak ilk cuma namazı öncesi merkez ve kırsal mahalle camilerine 17 bin 200 adet maske teslim etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 10 haftadır ibadete kapalı olan camiler yarın itibariyle yine kısıtlamalı olarak açılıyor. İnegöl'de belirli kaideler çerçevesinde ilk etapta sadece cuma namazı, öğlen ve ikindi namazının kılınacağı 54 cami Diyanet İşleri tarafından belirlenerek açıklandı. Camilerin belli olmasının ardından bahçelerde kılınacak cuma namazı öncesi İnegöl Belediyesi detaylı bir dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı. Tedbirler dahilinde camilerde abdest alınmayacak, maske takılacak, evden seccade ile gelinecek, sosyal mesafeye dikkat edilecek ve tokalaşma yapılmayacak. İnegöl Belediyesi, maske konusunda da bir dizi tedbir aldı. Cemaatin maskesiz namaz kılmaması için yapılan organizasyonla merkezdeki 54 cami ile Cerrahi, Yeniceköy, Kurşunlu ve Tahtaköprü mahallelerindeki camilere ulaştırılmak üzere İnegöl Müftülüğüne 8100 adet maske teslim edildi. Kırsal mahallelerdeki 91 cami için de İnegöl Muhtarlar Derneğine muhtarlara teslim edilmek üzere 9100 adet maske teslim edildi.

Maskelerin yarın cuma namazı öncesi camilerdeki din görevlilerinin organizasyonuyla maskesi olmayan cemaate dağıtılacağı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA