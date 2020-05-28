Cuma namazı için Kocatepe Camii'ne sterilizasyon tüneli kurulacak Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen camilerde normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs Cuma gününden itibaren toplu ibadet yapılabilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen camilerde normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs Cuma gününden itibaren toplu ibadet yapılabilecek. Cuma namazı ile birlikte toplu ibadetin yapılabileceği Kocatepe Camii'ne de sterilizasyon tüneli kurulacak.

Türkiye Diyanet Vakfı, yaklaşık 6 bin kişi kapasiteli Kocatepe Camii girişine sterilizasyon tüneli kurarak cuma namazı için camiye gelecek vatandaşların steril ortamda ibadetlerini yapmalarına olanak tanıyacak. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, korona virüs salgınının özellikle insanların toplu olarak bir arada bulunduğu hayatın her alanını etkilediğini ve camilerin de bunların başında geldiğini söyledi. Salgınla mücadele kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerin yine Kurulun tavsiyesi üzerine 29 Mayıs'ta cuma namazı ile birlikte toplu ibadete açılacağını anımsatan Açık, "Diyanet İşleri Başkanlığımız vatandaşların huzur içerisinde ve salgına karşı korunaklı bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmesi için tüm tedbirleri alarak gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır. Bizde Türkiye Diyanet Vakfı olarak imkanlarımız ölçüsünde Ankaralıların cuma günleri buluşma noktası haline gelen Kocatepe Camimizin girişine sterilizasyon tüneli kuracağız. Vatandaşlarımız bu tünelin içerisinden geçip dezenfekte edildikten sonra cami avlusuna girerek ibadetlerini yapabilecek" diye konuştu.

Pandemi sürecinin en hızlı şekilde atlatılabilmesi için insanların camilere girerken sterilize edilmesinin riski en aza indireceğini ve böylece daha hijyenik ortamlar sağlanmış olacağını ifade eden Açık, bunun ilk uygulamasının Kocatepe Camii'nde gerçekleştirileceğini ve bunun diğer camilere de örnek olacağını söyledi. Sterilizasyon tünelinin taşınabilir olduğunu ve istenilen yere kolaylıkla kurulabildiğini belirten Açık, "Bu tünel, özel olarak formüle edilmiş olan sterilizasyon solüsyonu basınç kullanarak, otomatik sensörler vasıtası ile kabin içerisine giren kişiye püskürtülerek ten ve giysilerinde var olma ihtimali olan tüm zararlı mikroorganizmaları bertaraf etmek üzerine tasarlanmış. Böylelikle yüzeylerdeki virüs ve mikropların yüzde 99,9'una kadar azaltıyor. Püskürtülen solüsyon iyot, alkol, fenol, aldehit gibi zararlı hiçbir kimyasal ve ağır metal içermiyor" şeklinde konuştu.

Cuma namazı için camiye gelecek vatandaşların kalben mutmain olmalarını istediklerini ifade eden Açık, "Tünelde püskürtülecek solüsyon toksik olmadığı gibi kalıntı da bırakmıyor ve anti alerjik. Aynı zamanda aşındırıcı, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı değil, elbisede veya tende ıslaklık bırakmadığı için havalandırma ve kurulama gerektirmiyor. Tünele giren vatandaşlarımız birkaç saniye içerisinde sterile olabiliyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA