Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi
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Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazlarının korona virüsü önlemi nedeniyle bir süre kılınmayacağı açıklandıktan sonra Erzurum'da camiler boş kaldı.

20.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:55
Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazlarının korona virüsü önlemi nedeniyle bir süre kılınmayacağı açıklandıktan sonra Erzurum'da camiler boş kaldı. Bazı yaşlılar ise cami önlerindeki şadırvanlardan abdest alarak uzun süre cami önünde bekledi.

Erzurum'da korona virüsü nedeniyle camilerde cuma namazı kılınmadı. Diyanetin İşleri Başkanlığının cuma namazlarının kılınmayacağını açıklamasının ardından camiye gelen az sayıda vatandaş kilitli olan cami kapılarını görünce namazlarını kılmak için evlerine döndü.

Bazı yaşlı vatandaşlar ise cami önünde bulunan şadırvandan abdest alıp uzun süre caminin önünde bekledikten sonra yetkililerin bilgilendirmesi sonrası evlerine döndü.

Öte yandan, okunan öğle ezanının ardından cami hoparlöründen salgın hastalık için dua edilmesi duyurusunda bulunuldu.

Cuma namazını kılmaya Lalapaşa Camii'ne gelen vatandaşlar, "Belki kılınır diye geldik ama kapılar kilitli, vatandaşlarımızın sağlığı açısından böyle olması daha hayırlıdır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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