Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak

DİYANET İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı şehirlerdeki tek bir camide gerekli tedbirler alınarak, asgari düzeyde katılımla temsilen Cuma namazı kılınacağını açıkladı.

03.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:08
Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak

DİYANET İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı şehirlerdeki tek bir camide gerekli tedbirler alınarak, asgari düzeyde katılımla temsilen Cuma namazı kılınacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Cuma namazının temsilen de olsa devam etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle, dinimizin insan sağlığını ve can güvenliğini korumaya yönelik emirleri gereği, Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla 16 Mart tarihinden itibaren Cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Yaşadığımız mahzun cumanın ardından 27 Mart Cuma günü ise, İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumunun şiarlarından biri olan Cuma namazının temsilen de olsa devam etmesi gayesiyle, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'de tek bir camide de olsa kılınmasının uygun olacağı düşünülmüş ve Ankara il ve ilçe müftülerimizin katılımıyla Ankara Millet Camii'nde, bugün ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınmıştır. Haddizatında afet, salgın ve benzeri durumlarda, mahiyeti ve fonksiyonu itibariyle toplumsal yönü güçlü bir ibadet olan Cuma namazına ara verilmesi veya belirli yerlerde kılınabilmesi noktasında geçmişten günümüze İslam alimlerinin görüş ve uygulamaları mevcuttur. İçinde bulunduğumuz süreçte, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde de benzer uygulamalar hayata geçirilmektedir."'HER HAFTA FARKLI CAMİDE KILINACAK'Açıklamanın devamında, Cuma namazına tek bir camide de olsa temsilen kılınması yönünde başkanlığa çok sayıda talep geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla bu uygulamanın, milletimizin cuma namazını kılamadığı için yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilmesine katkı sunduğu görülmüştür. Bu bağlamda belirtilmelidir ki; az sayıda müftümüzün katılımıyla geçen hafta kılınan Cuma namazı hakkında birtakım medya mecralarında yapılan olumsuz nitelemeler son derece üzücüdür. Halbuki toplumumuzda cuma kültürünün yaşatılmasına ve cuma şuurunun korunmasına yönelik olan bu kararın seçkinci bir bakışla en ufak bir alakası bulunmamaktadır. Özellikle zor zamanlarda ve kırılgan dönemlerde, inancımız ve ibadetlerimiz gibi milletimizin hassas olduğu konularda doğru bilgi ve duyarlılıkla hareket edilmesi; birlik ve beraberlik duygularını zedeleyerek maddi ve manevi varlığımızı zayıflatacak söz, tutum ve davranışlardan kaçınılması vazgeçilmez bir sorumluluktur. Zikredilen gayelerle, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen Cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır."


Kaynak: DHA

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