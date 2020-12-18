Cuma namazı fuar alanında kılındı
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Cuma namazı fuar alanında kılındı

18.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:13
Cuma namazı fuar alanında kılındı

İZMİT'te havaların soğuk olması ve camilerin sosyal mesafe nedeniyle yetersiz kalması nedeniyle cuma namazı İnterteks Fuar alanında kılındı.

İZMİT'te havaların soğuk olması ve camilerin sosyal mesafe nedeniyle yetersiz kalması nedeniyle cuma namazı İnterteks Fuar alanında kılındı.

İzmit'te cuma namazlarında sosyal mesafe kuralı nedeniyle camilere yeterli sayıda kişi alınamaması nedeniyle cuma namazları Perşembe Pazarı alanında kılınıyordu. Ancak havaların soğuması ve yağmur yağması ihtimali nedeniyle toplam 36 bin metrekare kapalı alana sahip İnterteks Fuar alanının bir bölümü ibadete açıldı. Kocaeli İl Müftülüğü tarafından imam ve müezzin görevlendirilen İnterteks Fuar alanında bugün cuma namazı kılındı.


Cuma namazı fuar alanında kılındı
Cuma namazı fuar alanında kılındı
Cuma namazı fuar alanında kılındı
Cuma namazı fuar alanında kılındı
Cuma namazı fuar alanında kılındı
Cuma namazı fuar alanında kılındı
Cuma namazı fuar alanında kılındı
Cuma namazı fuar alanında kılındı
Cuma namazı fuar alanında kılındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:13:49. #1.15#
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