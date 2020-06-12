Cuma namazı Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta salgın sonrası üçüncü kez kılındı Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından belirlenen alanlarda üçüncü cuma namazı kılındı.

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından belirlenen alanlarda üçüncü cuma namazı kılındı.

Diyarbakır'da kent genelinde pandemi kurulunca belirlenen 149 noktada camiler ile alanlarda binlerce vatandaş saf tuttu.

Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda cuma namazı öncesinde Bağlar Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kent sakinleri sosyal mesafe kurallarını gözeterek ve maske ile cuma namazı kıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da cuma namazını kılmak için parka geldi.

Beyoğlu, vatandaşların hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için her hafta özenli çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaşam alanlarını düzenli olarak dezenfekte ettiklerini bildiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz temizliğe ve sağlığa büyük önem veriyor. Bizler de ibadet yapılan alanların hijyen ve temiz olmasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle her hafta düzenli olarak park ve yaşam alanlarında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız steril ortamlarda huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu nedenle zaten kendileri yeni sürece 'yeni normalleşme süreci' adını koydu. Yaşamımızı, ibadetlerimizi bu sürecin ruhuna ve kurallarına uygun olarak devam ettireceğiz. Daha fazla sorumluluk alacağız, dikkatli olacağız. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve temizlik olmazsa olmazlarımız olacak."

Siirt

Siirt'te de belirlenen 7 alanda seccadelerini alarak bir araya gelen ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, maske takarak saf tuttu.

Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde vatandaşlar, salgın tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında cuma namazını kıldı.

Vatandaşlara kolonya ikramında bulunuldu.

Şırnak

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından belirlenen noktalarda cuma namazı üçüncü kez kılındı.

Kentte 6 noktada seccadelerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlara görevliler tarafından maske dağıtıldı.

Cuma namazının ardından salgının sona ermesi için dua edildi.

Kaynak: AA