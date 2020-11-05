Cuma mesajları 2020 resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?
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Cuma mesajları 2020 resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?

05.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:04
Cuma mesajları 2020 resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?

Hayırlı cumalar İslam Alemine! Cemaat ile kılınan cuma namazının öncesinde Mümin kardeşlerimizin ve tüm İslam Aleminin cumasını kutlayabileceksiniz. En hayırlı, kısa, anlamlı, resimli ve ayetli cuma mesajlarını sizin için derledik. Whatsap, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden kutlayabileceğiniz en güzel ve hayırlı cuma mesajları haberimizde...

Hayırlı cumalar olsun tüm İslam Alemine! Hayırlı bir cuma geçireceğiniz bugünde Mümin kardeşlerimizinde cumasını kutlamanız için cuma mesajları haberimizdedir. Mümin kardeşlerimizin ve tüm İslam Aleminin cumasını kutlayabileceksiniz. En hayırlı, kısa, anlamlı, resimli ve ayetli cuma mesajlarını sizin için derledik. En güzel ve hayırlı geçen cuma mesajları haberimizde...

RESİMLİ VE HAYIRLI CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı cumalar.

" Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır." (Tirmizi) Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin... Hayırlı cumalar

Cuma mesajları resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar.

Şükür ki karanlığı aşan Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?

Evinizden bereket, Dilinizden dua, Kalbinizden Rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Hayırlı Cumalar

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?

Allah'tan bir dua gibi Peygamberden bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi! Sana açılan elleri Sana yönelen gönülleri Sana bükülen boyunları Sana yalvaran bu dilleri boş çevirme Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?

Bazen gidemediğiniz yerlere dualarınızı gönderirsiniz. Hayırlı Cumalar

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları resimli: hayırlı, kısa, yazılı, ayetli, resimli 2020 yeni, internetten cuma mesajları nelerdir?

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

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