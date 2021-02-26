Cuma mesajları resimli... En güzel Cuma mesajları 2021! Çiçekli, kalpli anlamlı cuma mesajları
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Cuma mesajları resimli... En güzel Cuma mesajları 2021! Çiçekli, kalpli anlamlı cuma mesajları

26.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:03
Cuma mesajları resimli... En güzel Cuma mesajları 2021! Çiçekli, kalpli anlamlı cuma mesajları

Cuma günü okunacak sureler! Cuma mesajları resimli! Gün ışığı Cuma mesajları resimli! Cuma mesajları resimli, kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli cuma mesajlarını sizler için derledik. En güzel Cuma mesajları 2021! Çiçekli, kalpli anlamlı cuma mesajları...

Cuma Müslüman aleminin en kutsal, en mübarek günü. Bu mübarek günde bütün Müslümanlar dini görevlerini ve ibadetlerini yerlerine getirirler. Bu anlamlı günde Hayırlı Cumalar mesajları, manalı Cuma mesajları 2020, dini en güzel Cuma mesajları paylaşılıyor. Cuma mesajları resimli.. En güzel Cuma mesajları 2021! Çiçekli, kalpli anlamlı cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Bu mübarek Cuma gününde sevdiklerinize gönderdiğiniz hadisli ve ayetli Cuma mesajları sayesinde onları da dualarınıza katarsınız ve onların sevaplarına eşlik edersiniz. İşte en güzel ve en anlamlı ayetli Cuma mesajları!

Cuma mesajları resimli... En güzel Cuma mesajları 2021! Çiçekli, kalpli anlamlı cuma mesajları

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun!

Cuma mesajları resimli... En güzel Cuma mesajları 2021! Çiçekli, kalpli anlamlı cuma mesajları

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

Cuma mesajları resimli... En güzel Cuma mesajları 2021! Çiçekli, kalpli anlamlı cuma mesajları
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