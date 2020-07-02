Cuma mesajları resimli 2020 - Güzel dualı, en şık Cuma mesajları ve anlamlı, hadisli Cuma mesajları
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Cuma mesajları resimli 2020 - Güzel dualı, en şık Cuma mesajları ve anlamlı, hadisli Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Kısa ve uzun, dualı Cuma mesajları WhatsApp, Facebook, Instagram'dan ve SMS ile gönderilmeye hazır. İslam alemi hayırlı ve beraketli yeni bir Cuma gününe erişti. Cemaati bir araya getirecek Cuma namazı sonrası sevdiklerinizin cumasını kutlayın. İşte, anlamlı Cuma mesajları...

Cuma mesajları resimli 2020 - Güzel dualı, en şık Cuma mesajları ve anlamlı, hadisli Cuma mesajları
02.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:53

3 Temmuz Cuma gününe özel hadisli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın. Sosyal medyadan ve telefondan gönderilmeye hazır, resimli ve yazılı Cuma mesajlarını derledik. İyi ve güzel dileklerinizi ayetli Cuma mesajları ile yakınlarınıza iletin. Duaların geri dönmediği bu hayırlı günde en şık Cuma mesajları haberimizde.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 2020 - Güzel dualı, en şık Cuma mesajları ve anlamlı, hadisli Cuma mesajları

Ömrümüzün hikâyesini yazan Rabbim, gönlümüzden geçen güzellikleri de bize kader diye yazsın… Hayırlı Cumalar…

Rabbim sen insanları, hayvanları ve doğayı yarattın. Evreni bizlere hediye ettin. Bizim görevimiz de bunu korumaktır. Hayırlı cumalar"

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Dünyaya ait işler bizlerin gözlerinde kırılmaya mahkum camdan şişeler, eşyalar gibidirler. Ey insanoğlu sen sırf bu dünya için mi yaratıldın da sadece bu dünyanın işleri peşinde koşarsın. Cumanız mübarek olsun…

Cuma mesajları resimli 2020 - Güzel dualı, en şık Cuma mesajları ve anlamlı, hadisli Cuma mesajları

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Cumamız Mübarek Olsun.

"Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku! O'nun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur…" Kehf, 18/27

Yıldızlar, gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi, gökyüzüne vaad edilen (kıyamet) gelir.

Rasülüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki : Ramazân ayındaki cumanın diğer cumalara üstünlüğü, Ramazân ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Cumamız Mübarek Olsun.

Cuma mesajları resimli 2020 - Güzel dualı, en şık Cuma mesajları ve anlamlı, hadisli Cuma mesajları

"Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Rad Suresi - 28. Ayet) Cumamız Mübarek Olsun.

İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Cumamız Mübarek Olsun.

"Onlar (takva sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever." (Âl-i İmrân, 3/134)

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste." (Mevlana)

Cuma mesajları resimli 2020 - Güzel dualı, en şık Cuma mesajları ve anlamlı, hadisli Cuma mesajları

Her " Cuma" bir huzur, Her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim, dualarınız kabul, Cumanız Mübarek olsun...

Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün nefret edebilirsin. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün sevebilirsin... (Hadisi Şerif)

Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 2020 - Güzel dualı, en şık Cuma mesajları ve anlamlı, hadisli Cuma mesajları

Hayatta olabileceğin en güzel yer, Bir duanın içinde olmaktır. Hayırlı Cumalar.

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

"Bütün güç ve kuvvet, yalnızca en Yüce ve en Büyük olan Allah'ın (c.c.) yardımıyla elde edilir." Hayırlı cumalar...

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