Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları
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Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! İyiliklerin hazinesi olarak bilinen Cuma günü işlenen sevapların iki kat yazıldığı söylenir. Ayrıca bugün, Cuma namazı ile tüm İslam alemi birleşir ve dualar eder. Yakınlarınızı da dualardan mahrum etmemek için resimli ve anlamlı Cuma mesajlarını derledik. İşte, WhatsApp, Facebook üzerinden ve SMS ile paylaşılacak Cuma mesajları.

Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları
15.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:19

Kısa, uzun Cuma mesajları. Cuma gününde öyle bir an vardır ki, söylenene göre o an edilen dualar geri çevrilmez. Âdem aleyhisselamın yaratıldığı Cuma günü, hadisli Cuma mesajları ile günün önemini çevrenizdekilerle paylaşın. Ramazan ayında idrak edilen mübarek Cuma günü en şık Cuma mesajları ile kutlanıyor. Cuma günü, dünyada ve cennette Müminlerin bayramıdır ve bu kutsal gün, bayram günlerinden de faziletlidir. Haftalık bayram geldiğinde, bugünün ibadetle geçirilmesi hayırlıdır. Cuma gününe özel resimsiz Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Kimse, kimsenin omzundaki yükünü ve yüreğindeki acısını bilemez. O halde doğrul! Bu Cuma serinliğinde, vur kalbini şükre. De ki; Bağışla, affeyle, merhamet eyle, tövbe ettim kabul eyle! Hayırlı cumalar.

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Ey benim güzeL mevLam! Benim senden istedikLerimi değiL; senin bende görmek istedikIerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Yüce Allah mübarek cuma hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Ülkemize selamet ve dirlik versin inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Bir Cuma serinliği bahşet yüreğimize Rabbim. Kırılmalarımıza, acılarımıza, kalp ağrılarımıza merhem olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

Kalbimizden geçen, hakkımızda hayırlı olacak duaları mübarek Cuma hürmetine sen kabul et Allah'ım. Hayırlı Cumalar

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran O vakte vâkıf olabilme duası ile Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...(Amin)

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

O mucizeleri yaratan Rabbim! Kullarına affedici Rabbim! Sen ne dersen o olur, biliriz. Dualarımızı hayırlıysa kabul eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur; hallolur. Hayırlı Cumalar...

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz şefaatçimiz olsun. Cuma'mız mübarek olsun...

Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah"tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" (Buhârî, De"avât, 61)

Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 2020 - Ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

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