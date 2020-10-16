Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları
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Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları

16.10.2020 11:16 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:19
Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! İslam aleminin haftalık bayramı cuma günü geldi. Cemaat ile kılınan cuma namazı ardından sevdiklerinizle paylaşacağınız resimli, yazılı cuma mesajları araştırılıyor. İşte, WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden gönderilecek, SMS atılacak cuma mesajları...

En güzel cuma mesajları ile yakınlarınızın dualarına eşlik edin. Kısa ve uzun anlamlı cuma mesajları, özel cuma mesajlarını derledik. 16 Ekim Cuma mesajları araştırılırken, resimli cuma mesajlarını hazırladık. Mübarek cumanın gelmesiyle en yeni cuma mesajları aratılmaya başladı.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma. Amin. HayırIı cumaIar..

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları

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