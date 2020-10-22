Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

22.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:50
Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

Hayırlı Cumalar! En hayırlı zamanlardan cuma gününde Müslüman alemi, birlik beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlü tutmak adına SMS ile resimli cuma mesajları gönderiyor. WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden birbirinden anlamlı, kısa, uzun, hadisli cuma mesajları paylaşılmak amacıyla araştırılıyor.

Cuma günü geldi! Mübarek anlardan cuma günü, tüm Müslüman dünyası camilerde cuma namazı için saf tutuyor. Dualar ve ibadetlerle geçen bugün, özel dualı cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi gülümsetin. Farklı cuma mesajları sayesinde çevrenizdekilere günün anlamını anımsatın. İşte, 23 Ekim 2020 kısa ve öz cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer.. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114)

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

"Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020

İlgili Haberler

Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları
Cuma mesajları resimli: 2020 anlamlı cuma mesajları, hadisli ve dualı cuma mesajları
Cuma mesajları: En güzel, anlamlı cuma mesajları ve cuma sözleri, dualı cuma mesajları
Cuma mesajları: En güzel, anlamlı cuma mesajları ve cuma sözleri, dualı cuma mesajları
16 Ekim 2020 Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti
16 Ekim 2020 Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Engin Yıldırım
Magazin Işın Karaca Yavuz Bingöl Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Fatih Terim Yücel İldiz Şenol Güneş Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kaza Çocuk Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cuma mesajları kısa: 23 Ekim resimli cuma mesajları, ayetli ve anlamlı cuma mesajları, kısa ve öz cuma mesajları 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 16:50:31. #1.15#
title