Cuma mesajları, En güzel anlamlı, ayetli, kısa Cuma mesajları, Facebook ve Whatsapp Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları.

Cuma günü Müslümanların bayramıdır. Bugünde yapılan ibadetler iki katı sevap ya da iki katı günah olarak geri döner. Özellikle Cuma günü çou şeylerden uzaklaşıp ibadetle geçirmeli. Bugünün güzelliğini daha da arttırmak isteyen müminler birbirlerine en güzel anlamlı, ayetli, kısa ve resimliCuma mesajlarını Facebook ve Whatsapptan atarlar. Biz de sizler için en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte detaylar.

CUMA MESAJLARI

-Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

-Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

-Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.

-Selam ve dua ile cumanız mübarek olsun.

-Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

-Günlerin en yücesi ve en güzelinde tüm umutlarınızın gerçeğe erişmesi dileğiyle. Cumanız bol ve mübarek olsun.

-Ey R?bbim! Gözlerimden sevgiyle b?k?n ışıkl?rı eksik etme, h?yırl?rı görmeyi ve Cuma Mesajları her y?r?tıl?nı senden dol?yı sevmeyi n?sip et! Amin. H?yırlı Cum?l?r.

-Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

-Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi, en üstünü cuma günüdür. Çünkü Hz.dem (A.S.) o günde yaratılmış, o günde cennete yerleştirilmiş ve o günde cennetten çıkarılmıştır. Cumanız mübarek olsun!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

-Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. Cumanız hayırlı olsun.

-Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar..

-Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun..

-Allah'ım, Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim kötülüklerin şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla, zira günahları bağışlayan ancak sensin. Cumamız Mübarek olsun…

-Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. "Hayırlı nurlu cumalar"

-Yüce Rabbim; beni, sevdiklerimi ve tüm Müslüman alemini senin yolunda sana kulluk ederek bir ömür harcamamıza yardım et. Senin yüce bağışlayıcı lütfüne sığınırım, hayırlı Cumalar.

AYETLİ CUMA MESAJLARI

-Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

-Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (CUMA SURESİ 9-10)Cumanız mübarek olsun.

-Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar

-Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı cumalar..!

-Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.

-Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.dem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

-Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. (Müslim, Cuma 27)

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