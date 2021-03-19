Cuma mesajları, En Anlamlı Cuma Mesajları, 2021 Cuma Mesajları

Cuma günü, Müslümanlar için oldukça önemli bir gündür. Bu günde tüm Müslüman âlemi sevdiklerini hatırlar onların Cuma gününü sevgi dolu mesajlar ile kutlar. Bu mübarek günde siz de sevdiklerinizin Cuma gününü en anlamlı mesajlarla kutlamak istiyorsanız haberimize göz atın. Cuma mesajları, En Anlamlı Cuma Mesajları, 2021 Cuma Mesajları, sizin için derledik.

Cuma günü, Müslümanlar için oldukça önemli bir gündür. Bu günde tüm Müslüman âlemi sevdiklerini hatırlar onların Cuma gününü sevgi dolu mesajlar ile kutlar. Bu mübarek günde siz de sevdiklerinizin Cuma gününü en anlamlı mesajlarla kutlamak istiyorsanız haberimize göz atın. Cuma mesajları, En Anlamlı Cuma Mesajları, 2021 Cuma Mesajları, sizin için derledik.

CUMA MESAJLARI, EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI, 2021 CUMA MESAJLARI

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Irmak vadiden, sevda denizden, dua yürekten kopar gelir. Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Kardeşin hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. Hayırlı cumalar

Allah"ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah"ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: "Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah"ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar." (Zümer, 53)

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları, kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar..

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun!

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

MakbuI, dua ve tövbeIerimizi kabuI, sağIığımızı daim, kazancımızı bereketIi, kaIpIerimizi ve evIerimizi huzurIa doIdursun İnşaIIah. HayırIı CumaIar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Cuma sünnetleri nelerdir?

Müslümanların kutsal günü olan Cuma günü ibadetlerinizi artırabilirsiniz. Bunun için Müslümanlara sünnet olanlar aşağıdaki gibidir.