Cuma mesajları, anlamlı, dualı, ayetli ve en güzel cuma mesajları nelerdir?

Cuma günü birbirlerine yakın olmayan müslümanlar da teknoloji sayesinde birbirlerine sosyal medya uygularından (Whatsapp ve facebook) en güzel cuma mesajlarını atarlar. Cuma gününün güzelliği kadar olmasa da biz de bu haberimizde internette en çok aranan - Cuma mesajları, anlamlı, ayetli ve en güzel cuma mesajları nelerdir? - sorularına cevap verdik. İşte, detaylar.

CUMA MESAJLARI

-Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

-CUMA'nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun…

-Tüm müminleri dine eriştiği ve saf'ların tutulduğu en güzel güne davetidir Cuma günleri. Dualarınızın bir araya gelerek Allah'ın huzuruna çıkması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

-Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.

-ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin)

-İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

-Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

-Allah'ım ezanla uyanan abdestle kendine gelen namazla huzura varıp secde ile yaklaşan, dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

-Cum?nın hürmetine içimizden geçenlere… Amin. H?yırlı Cum?l?r.

-Yaprak takvimleri yine Cuma'yı işaret ediyor, Rabbinin huzuruna çıkmaya heyecanla bekleyen bir topluluk düşün. Düşünceler içerisinde senin de yer alman dileğiyle hayırlı Cumalar.

-Ya Rabbi! Nefsime değil, Seccademe köle et beni… Amin! Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

-Ey R?bbim! Gözlerimden sevgiyle b?k?n ışıkl?rı eksik etme, h?yırl?rı görmeyi ve Cuma Mesajları her y?r?tıl?nı senden dol?yı sevmeyi n?sip et! Amin. H?yırlı Cum?l?r.

-Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

-Allah'ım benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve ümmeti Muhammed'in dualarını kabul eyle. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

-Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

-Düne tövbe, bugüne secde, yarına dua yakışır. Hayırlı Cumalar.

-Tenimizin rengi ne olursa olsun, aynı kubbenin altında buluşarak dua etmek ve dualara ortak olmak dileği ile hayırlı Cumalar.

-Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

-Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

DUALI CUMA MESAJLARI

-"Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De'avât", 73) Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

-Bu güzel günün hatırına ve hürmetine hitaben sana ve ailene dualar gönderiyorum. Hayırlı Cumalar dilerim.

-Rabbimiz! El açıp Sana dua eden, Sana secde eden kardeşlerimizi bağışla; ömürlerini hayırlı eyle.. Hayırlı Cumalar.

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