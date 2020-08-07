Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları
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Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Hadisli, dualı cuma mesajları WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden ve SMS ile gönderilme hazır, sizleri bekliyor. En şık cuma mesajları, cemaat ile idrak edilen cuma namazı ardından sevdiklerinize göderilmeyi bekliyor. Kısa, uzun, anlamlı, resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları
07.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:38

Resimli cuma mesajları ile güne daha fazla anlam katın. Duaların geri çevrilmediği, hayırlara vesile olan cuma günü, Müminlerin bayram günüdür. Bu özel günde Müslüman alemi Allah (c.c)'ı bolca zikreder ve ondan af diler. Yeni cuma mesajları haberimizde.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

İnsan "niyet" ve "nasip" arasında nce bir çizgi yaşar. Allah (c.c.) niyetimizi "salih" nasibimizi "hayır" eylesin.

Gönlü güzel insanların gönlünde olmak güzeldir. Hayırlı cumalar

Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah, Amin!!

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. (Müslim, Cum'a 17)

Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez. Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı Cumalar...

Avuç içlerinizde sakladığınıztüm duaların kabul olması dileğiyle...

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Cuma'nın hürmetine Allah her şerri hayra, her derdimizi feraha çevirsin....

Bazen tüm hüzünler, dertler, cevapsız sorular ve Dua'lar bir tek kelimeye sığar...

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

Her cuma bir huzur, her sbah bir umuttur. Huzurumuz ve umudumuz hiç bitmesin... Hayırlı cumalar olsun....

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları

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