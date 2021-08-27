Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!
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Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!
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Hayırlı Cumalar! İslâm alemi, bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bu önemli günün anlamını sevdiklerine de hissettirmek isteyenler, kısa, yeni, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı. 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa mesajlar!

Hayırlı Cumalar! İslâm alemi, bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bu önemli günün anlamını sevdiklerine de hissettirmek isteyenler, kısa, yeni, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı.2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

WHATSAPP CUMA MESAJLARI NEDİR?

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

2021 FACERBOOK RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

'Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

2021 AYETLİ CUMA MESAJLARI

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları 27 Ağustos 2021! Whatsap, Facebook, Instagram resimli Cuma mesajları!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

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