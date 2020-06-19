Cuma mesajları 2020 resimli: Kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları
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Cuma mesajları 2020 resimli: Kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

Cuma günü Müslümanlar için en kutsal zamanlardan biridir. Cemaatle saf tutan İslam alemi, dualar ederek bugünü geçiriyor. En hayırlı günde WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve SMS yoluyla göndereceğiniz kısa ve öz, resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. İşte, ayetli ve hadisli Cuma mesajları...

Cuma mesajları 2020 resimli: Kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları
19.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:49

Hayırlı Cumalar! Her hafta gelişi ile İslam dünyasında neşe ve coşkuyla karşılanan Cuma günü, yine dualar birbiri ardına gelecek, eller semaya yükselecek, tüm Müminler cumalarını kutlayacak. Uzakta olan yakınlarınızın Cuma gününü kutlamak da resimli ve yazılı Cuma mesajları ile bir o kadar kolay. Cuma namazı ardından haftalık bayram için paylaşılmaya hazır en güzel Cuma günü kutlama mesajlarını derledik.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Hayırların bol bol üzerimize yağdığı Cuma günü, tüm sevdiklerimin Cumasını kutlarım, Hayırlı Cumalar...

Allah (c.c), kullarından dua beklerken, Cuma günü ellerin onun için açıldığı, iyiliğin ve güzelliğin çokça olduğu bir Cuma adına Hayırlı Cumalar...

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2020 resimli: Kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Günlerin en değerlisi Cuma'dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.

AYETLİ, HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Dediler ki "Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin.'' (Bakara 32)

"Ey insanlar! Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim." (Müslim, Zikir 42)

Cuma mesajları 2020 resimli: Kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir. (Bakara 29)

"Hayâ, nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Hayâsızlık da nerede bulunursa orayı çirkinleştirir." (Tirmizi, Birr 47)

"Mü'min; insanları kötüleyen, lânetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir." (Tirmizî, Birr 48)

"Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Öyleyse beni, ailemi ve tüm iman edenleri de affet." Hayırlı Cumalar...

"İhsân, Allâh'a, O'nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O'nu görmüyorsan da O seni mutlakâ görüyor." (Buhârî, Îmân 37)

Cuma mesajları 2020 resimli: Kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

Allah'ım bizi, her yaptığını anlatanlardan değil her anlattığını yapanlardan eyle. Bize gösterişsiz, riyasız hayırlar işlemeyi nasip eyle. Hayırlı Cumalar...

Allah'ım, borçtan, hastalıktan, sıkıntıdan, yoksulluktan bunalıp bir kurtuluş arayan kullarına hayırlı çıkış yolları nasip eyle. Tüm müslümanların Cuması mübarek olsun.

"Her türlü çirkin davranıştan sakının; çünkü Allah, işi ve sözü kötü olanı, kötülük yapmaya çalışanı sevmez." (Müslim, Birr 56)

Allâhu Teâlâ (cc) kalbinize selamet versin. Göğsünüzü genişletsin. Nefsinizi temizlesin. Sıkıntılarınızı gidersin. Âmîn...

Cuma mesajları 2020 resimli: Kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın… Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Dünyaya ait işler bizlerin gözlerinde kırılmaya mahkum camdan şişeler, eşyalar gibidirler. Ey insanoğlu sen sırf bu dünya için mi yaratıldın da sadece bu dünyanın işleri peşinde koşarsın. Cumanız mübarek olsun…

Cuma mesajları 2020 resimli: Kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21) Cumamız bereketli olsun...

Allah'ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar..

Allah'ım, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle amin. Hayırlı cumalar.

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