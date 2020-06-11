Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları
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Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! İslam aleminin kutlu günlerinden Cuma günü geldi. Cuma namazı için saf tutan Müminler, Cumamız mübarek olsun mesajlarını WhatsApp, Facebook, Instagram ve SMS yoluyla sevdiklerine gönderiyor. Hadisli ve dualı Cuma mesajları ile bu mübarek günü şereflendirin! İşte, kısa ve öz yazılı Cuma mesajları...

Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları
11.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:49

Yeni resimli Cuma mesajları haberimizde. Koronavirüs sürecinde cemaat ile ibadetin yasak olduğu camiler bu Cuma yine dolacak. Belirli önlem ve kısıtlamalarla da olsa vatandaşlar Cuma namazında birleşebilecekler. Bu anlamlı ve özel günü resimli Cuma mesajları aracılığı ile yakınlarınızla paylaşın.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları

Allah`ım, habibin Muhammed Mustafa`ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah..

Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar..

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar.

Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ey Rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları

Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim. O Büyük Arşın Rabbi'dir. (Tevbe:129) Hayırlı Cumalar.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı ve nurlu Cumalar dilerim.

Rabbim Cuma'yı nurlandırdığı gibi gönlünüzü de nurlandırsın. Cumanız mübarek olsun, hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

"Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır." Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet

Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar...

Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları
Cuma mesajları 2020: Resimli Cuma mesajları, Anlamlı ve kısa Cuma mesajları
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