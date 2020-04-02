Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz
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Dini, Güncel

Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz

Hayırlı Cumalar! WhatsApp, Instagram, Facebook üzerinden sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en şık Cuma mesajlarını derledik. Kısa ve öz Cuma mesajları ile en kutsal günlernden Cumayı anlamlı şekilde geçirin. Cuma namazının da idrak edildiği mübarek Cuma günü yazılı ve resimli Cuma mesajları yakınlarınıza SMS olarak gönderilmek üzere hazır.

02.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:48
Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz

Cuma mesajlarını, İslam dinide kutsal kabul edilen Cuma günü yakınlarınızı da mutlu etmek için derledik. En güzel Cuma mesajları 3 Nisan Cuma gününe renk katacak. Duaların Allah (c.c) katında kabul gördüğü hayırlı Cuma günü, bol bol namaz kılınır, dualar edilir. Hayırlı Cuma'da Müslüman alemine iyi dileklerinizi iletin. Birbirinizin dualarında olun! En şık, anlamlı, resimli Cuma mesajları haberimizde.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Ömrümüzün hikâyesini yazan Rabbim, gönlümüzden geçen güzellikleri de bize kader diye yazsın… Hayırlı Cumalar…

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz

Allah'ım ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde haram işleme ve günah kazanma felaketine düşürme bizleri! Hayırlı Cumalar…

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar..

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Tüm kainatın yaratıcısı yüce Rabbim seni unutmamıza senden uzaklaşmamız için bize imkanlar tanıma bizleri o yollardan o tarz şer odaklarından uzak tut. Senin adını anarak bizleri şer yollara sokmaya çalışan kullarının iç yüzünü göstermek nasip eyle. Her Cuma namazı vakti cemaat ile karşında olmamızı nasip et Allah'ım. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz

Allah'ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar..

Kalbimiz imanla, gönlümüz İslamla, dilimiz Kur'anla, kulağımız ezanla, evimiz huzur ve neşe ile dolsun. Cumamız mübarek olsun.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Yüce Allah'ım. Bu güzel cuma gününü birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile kıl. Ülkemize sevgi, barış, huzur ve kardeşlik hakim olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu cumalar.

Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz

Sevmek dua etmektir belkide. Kimseler bilmeden, duymadan sessizce. Kalbimde ve dualarımda olan bütün sevdiklerimin kadir gecesi mübarek olsun.

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. (Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd, 12.) Hayırlı Cumalar...

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir.(Müslim, Zühd, 48.) Hayırlı Cumalar...

Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. (Tirmizî, Zühd, 11.) Hayırlı Cumalar...

Doğru olmayan birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın.[İmam Taberâni, Mu'cemu's-Sağir, 2/185.] Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz

Âmâ'ya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır. (İbn Hanbel, V, 152, 169.)

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.) Hayırlı Cumalar...

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.) CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz
Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz
Cuma mesajları 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları kısa ve öz
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