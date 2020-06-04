Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları
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Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Müslümanlığın en anlamlı günlerinden, haftalık bayram niteliğindeki Cuma günü geldi. Bu özel günde birbirinden güzel resimli ve yazılı Cuma mesajlarını sevdiklerinize SMS ile WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. İşte, hadisli Cuma mesajları yeni...

Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları
04.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:20

Cuma günü, cemaat ile kılınan Cuma namazının ardından dualar edilir, Cumalar kutlanır. Allah (c.c), bugün edilen duaları geri çevirmez. İslamiyette ayrı bir yeri olan Cuma günü kısa mesajlarla çevrenizdekilerin dualarında yer edinin. En yeni resimli, yazılı Cuma mesajları haberimizde.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam ile Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun. Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur"an-ı Kerim"i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar.

Cumamız mübarek dualarımız ve töbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun . Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…

Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Müslümanlar eş, dost ve akrabalarını hatırlamak iyi temennilerde bulunmak istiyor. Haberimizden çeşitli cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz... Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz... Hayırlı Cumalar...

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları
Cuma mesajları 2020: En güzel Cuma mesajları, resimli ve hadisli Cuma mesajları
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