Cuma mesajları 2019 – Anlamlı Cuma mesajları

08.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:12

Resimli ve dualı Cuma mesajları günü anlamlandırarak içinizi ısıtacak. Gönderilmeye hazır kısa ve öz Cuma mesajları, özel resimli Cuma mesajları sosyal medyada paylaşılmak üzere sizi bekliyor. İslam dünyasında haftalık bayram olan Cuma günü Müminler, Cuma namazı için camileri dolduruyor. Cuma mesajları sözlü, ayetli…

HADİSLİ - EN ŞIK CUMA MESAJLARI

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Sizleri, ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim…

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10)

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

Kalbiniz duayla, gönlünüz huzurla, yüreğiniz sevgiyle dolsun. Cumanız mübarek olsun.

Her Cuma bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (Cuma Suresi 9-10)

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Fussilet suresi, 37)

İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır. (Yusuf suresi, 57)

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi, 9)

Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a Suresi 9)

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. (İnsan suresi, 26)

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar…

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün! Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin. Hayırlı Cumalar!

Bu güzel Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Cumanız mübarek olsun...

Besmelenin muhabbetini, Elhamdulillahın bereketini, La ilahe illallahın vahdetini Ömrümüzden eksik etme Allah'ım. Cumamız Mübarek Olsun.

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. Hayırlı Cumalar…