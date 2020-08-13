Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! 2020 Cuma mesajları bu önemli günde arananlar arasında yer alıyor. Birbirinden güzel resimli, en şık Cuma mesajları, anlamlı Cuma mesajları WhatsApp, Facebook, Twitter'dan paylaşabilirisiniz. Resimli ve yazılı Cuma mesajlarını derledik.

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları
13.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:53

Kısa, uzun Cuma mesajları ile İslam aleminin haftalık bayramını kutlayın. Cuma namazını idrak edildikten sonra ayetli Cuma mesajlarını dört bir yana SMS ile gönderin. Duaların kabul edildiği, günahlardan uzak durulması buyurulmuş bu kutsal günde 14 Ağustos Cuma mesajları payalşılmak üzere haberimizde.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Cumamız Mübarek Olsun.

Rabbim; Yüreği güzel olan insanları yolumuzdan sabrı ve şükrü dilimizden sağlığı ve sıhhati bedenimizden ve hayırlı olan her ne varsa bizden ve sevdiklerimizden eksik etme. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

Kıştan sonra baharı verdiğin gibi sıkıntıdan sonra ferahı ver bize Allah'ın. Cumanın mübarek olsun.

Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle. Cumamız Mübarek Olsun.

Rabbim! Rızkımıza bolluk, Kalbimize ferahlık, Ömrümüze bereket ver.(Amin) Selam ve dua ile... Cuma Geceniz Mübarek Olsun.

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

Rabbim, size tez zamanda Dua'sı kabul olmuş bir kul sevinci yaşatsın. Cumamız Mübarek Olsun.

"Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku! O'nun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur…" Kehf, 18/27

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

Rasülüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki : Ramazân ayındaki cumanın diğer cumalara üstünlüğü, Ramazân ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Cumamız Mübarek Olsun.

Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle) imtihan eder. Hayırlı Cumalar.

"Kıyamet günü, dünyada büyük diye tanınan iriyarı bir adam çıkagelir. Hâlbuki onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur." Buhârî, Tefsîru sûre (18), 6; Müslim, Münâfikûn 18.

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

"Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır." Müslim, Zikr 38

"Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümünü, Allah'a ve âhirete inanmış olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın." Müslim, İmâre 46.

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

"Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek,cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana 'yerhamukellah' demek." Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4.

"İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez." Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66.

''Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin, çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur.'' Buhârî, Zekât 41, 63, Meğâzî 60, Tevhîd 1; Müslim, Îmân 29, 31.

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar...Enam-125. Hayırlı Cumalar.

Şüphesiz; Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir...Nahl-128.

"Sabret,çünkü iyi sonuç (sabredip) sakınanlarındır." Hud suresi/ 49.Ayet. Hayırlı Cumalar.

"Farzların edâsından sonra Cenâb-ı Hakk'ın en ziyâde sevdiği amel, bir müslüman kardeşine sevinç vermektir." |Câmiu's-Sağîr, I, 11| Hadis

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

"Yer ile gök arası, bir mazlumun ahı kadardır."Hz. Ali |r.a|

Ağlamak, ibadettir. Ağlamak, dikkat buyurun, Hakk'a karşı tevazu göstermenin şiddet hâlidir. Ehl-i İrfan.

Allah'tan istekte bulunun. Allah, kendisinden talepte bulunanları sever."Hadis-Tırmizi''

Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları

İlgili Haberler

Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları
Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları
Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları
Cuma mesajları: 7 Ağustos Cuma en anlamlı cuma mesajları, resimli ve yazılı cuma mesajları
NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Politika
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Politika
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı 3. Sayfa
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Magazin
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Güncel
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Aylin Nazlıaka Fahrettin Koca Mustafa Destici Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Okan Buruk Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Yunanistan
Şu an buradasınız: Cuma mesajları: 14 Ağustos Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 15:53:32. #1.14#
title