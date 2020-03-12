Cuma mesajları 13 Mart 2020 - Resimli Cuma mesajları, anlamlı ve en şık Cuma mesajları
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Dini, Güncel

Cuma mesajları 13 Mart 2020 - Resimli Cuma mesajları, anlamlı ve en şık Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin. Cuma namazının ardından dua etmek için ellerini semâya açan Müminler, uzaktaki yakınlarının da dualarında olabilmek adına hadisli ve dualı Cuma mesajlarını araştırıyor. Yazılı ve resimli Cuma mesajları...

12.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:52
Cuma mesajları 13 Mart 2020 - Resimli Cuma mesajları, anlamlı ve en şık Cuma mesajları

2020 yeni Cuma mesajları çevrenizdekileri mutlu edecek. En şık Cuma mesajları ile İslam dininde en mübarek günlerden Cuma gününe daha da anlamlandırın. Müslümanların haftalık bayramında Cuma namazı ile birlikte Allah (c.c)'a edilen dualar Cuma gününde idrak edilen ibadetlerdendir. Anlamlı, resimli Cuma mesajlarını derledik. İşte, Facebook, Twitter, Instagram üzerinden paylaşılmaya hazır Cuma mesajları...

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar. .

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar..

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar…

Ömrümüzün hikâyesini yazan Rabbim, gönlümüzden geçen güzellikleri de bize kader diye yazsın… Hayırlı Cumalar…

'Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma'ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir'

Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH'ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar..

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar..

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar; Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Bu Cuma bir dua ettim ve gönderiyorum hepinize… Hayatınızda mutluluk, huzur, aile sıcaklığı, sağlık ve tüm dünya insanları içinde barış diledim. Allah'ın en hayırlı selamı üzerinize olsun Rabbim sizleri iman eden kullarından yapsın.

Dünyaya ait işler bizlerin gözlerinde kırılmaya mahkum camdan şişeler, eşyalar gibidirler. Ey insanoğlu sen sırf bu dünya için mi yaratıldın da sadece bu dünyanın işleri peşinde koşarsın. Cumanız mübarek olsun…

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Tüm kainatın yaratıcısı yüce Rabbim seni unutmamıza senden uzaklaşmamız için bize imkanlar tanıma bizleri o yollardan o tarz şer odaklarından uzak tut. Senin adını anarak bizleri şer yollara sokmaya çalışan kullarının iç yüzünü göstermek nasip eyle. Her Cuma namazı vakti cemaat ile karşında olmamızı nasip et Allah'ım. Hayırlı Cumalar.

Rabbim hepimizi hayatından dua eksik olmayan, duayı hayatına taşımayı başarmış, yaptığı ameller ile başkalarından da hayır duaları alan ve yaptığı duaları kabul edilen kullarından ihsan etsin bizleri. Cumanız hayırlara vesile olsun.

Her Cuma yüce Rabbim'in duaları kabul edeceği bir an vardır. Cuma gündüz vakitleri gece vakitlerinden daha pek bir kıymetlidir. Allah-ü Teala (c.c) hem Cumamızı hem de yaptığımız duaları kabul eder inşallah.

Bir vefadır, selam verip hatır sormak; bir güzelliktir, gül alıp gül sunmak,; bir tebessümdür, geçmişi anıp hatırlamak; bir özlemdir, güzellikleri paylaşabilmek; hatırlayıp selam veren, hal hatır soran, dostlarınızın çok olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar...

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Kalbiniz duayla, gönlünüz huzurla, yüreğiniz sevgiyle dolsun. Cumanız mübarek olsun.

Kalbimiz imanla, gönlümüz İslamla, dilimiz Kur'anla, kulağımız ezanla, evimiz huzur ve neşe ile dolsun. Cumamız mübarek olsun.

Yüce Allah'ım. Bu güzel cuma gününü birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile kıl. Ülkemize sevgi, barış, huzur ve kardeşlik hakim olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Güzel insanların kalbi, toprağa rahmet indiren yağmura benzer. Yağdıkça güzelleşir, güzelleştikçe huzur verir. Kalbi güzel insan, dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu cumalar.

Ya Rabbim, gittiğimiz yolu hak, zorlukları kolay, imanımızı tam, sözlerimizi isabetli, yolun sonunda kabrimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Hayırlı cumalar.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Hayırlı cumalar.

EN ŞIK CUMA MESAJLARI

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Kimse, kimsenin omzundaki yükünü ve yüreğindeki acısını bilemez. O halde doğrul! Bu Cuma serinliğinde, vur kalbini şükre. De ki; Bağışla, affeyle, merhamet eyle, tövbe ettim kabul eyle! Hayırlı cumalar.

Ya Rabbim; Sana açılan ellerimiz hürmetine, Seni zikreden dillerimiz hürmetine, Senin için okunan Kur'an hürmetine, Sana yapılan dualar hürmetine bizleri kapından, rahmetinden, mağfiretinden, lütfundan, kereminden ve özellikle affından mahrum eyleme!

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Yüce Allah mübarek cuma hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Ülkemize selamet ve dirlik versin inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

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